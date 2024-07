6 z 12

MAFFASHION

Najpopularniejsza polska blogerka to prawdziwa instytucja, również na Facebooku. Maff regularnie publikuje zdjęcia swoich stylizacji, relacje z imprez, w których bierze udział, wyłapuje najciekawsze modowe trendy, ale też nie stroni od fotografii związanych z jej codziennymi zajęciami i przyjemnościami. Chętnie dyskutuje ze swoimi czytelnikami, co sprawia, że jej facebookowy profil to niemal drugi blog! 162 tysiące polubień to imponująca liczba, ale mamy wrażenie, że to jeszcze nie koniec!

Wartość profilu Maffashion to około 24 tysiące złotych.