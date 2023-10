Każda kobieta wie, jak ważnym dodatkiem do stylizacji jest torebka. Imprezy branżowe to idealna okazja dla gwiazd, by zaprezentować nie tylko wyszukaną sukienkę oraz modne buty, ale również stylowe akcesoria. W końcu marzeniem każdej it-girl jest Hermès Himalaya Birkin Bag (model został sprzedany za ponda 400 tys. dolarów). Ile za swoje torebki zapłaciły Izabela Janachowska czy Anna Lewandowska? Lepiej usiądźcie.

Reklama

Najdroższe torebki polskich gwiazd: Izabela Janachowska zapłaciła ponad 100 tysięcy złotych!

To nie tajemnica, że Justyna Steczkowska lubi błyszczeć nie tylko na scenie. Nic dziwnego, że piosenkarka sięga po duże i charakterystyczne torebki, które rzucają się w oczy. Znacie ulubiony model artystki? Za jeden z dodatków zapłaciła kilkanaście tysięcy złotych! Ale w polskim show-biznesie są gwiazdy, które wydały znacznie więcej.

Po modele luksusowych marek sięgają również m.in. Izabela Janachowska, Anna Lewandowska, Katarzyna Cichopek oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Gdyby zsumować wartość torebek tych pań, spokojnie można byłoby kupić nie jeden, ale kilka samochodów.

Zobacz także: Fanki oszalały na punkcie tego płaszcza Kasi Cichopek. Znamy markę i cenę

Reklama

Jeśli chcecie zobaczyć, ile nasze gwiazdy wydają na torebki, obejrzyjcie nasz materiał wideo. Możemy zdradzić, że Izabela Janachowska za swój model francuskiej marki zapłaciła grubo ponad 100 tysięcy złotych.