Agnieszka ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia" od czasu udziału w programie wiele zmieniła w swoim życiu. Nie tylko rozstała się z programowym mężem ale także przeszła metamorfozę. Jej nowe zdjęcia motywują i wzbudzają podziw wśród fanów. Teraz uczestniczka zaskoczyła swoim nowym zdjęciem, na którym prezentuje sylwetkę i oznajmia:

Reklama

Ja byłam zmuszona mierzyć się z hejtem, który leciał w moim kierunku. Nie była to łatwa droga.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudła 15 kg

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła szczęścia w programie, chociaż to właśnie na nią i na Damiana stawiali niemalże wszyscy widzowie. Ich relacja wydawała się być najbardziej rokującą, jednak okazało się, że para rozstała się po zakończeniu eksperymentu, a dziś nie chcą mieć nawet ze sobą nic wspólnego. Agnieszka obwieściła to od razu po emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", publikując filmik na którym wyrzuca obrączkę. Z wywiadów, które udzielili po udziale w programie wynika, że nie pałają dziś do siebie nawet sympatią.

Uczestniczka mino miłosnego niepowodzenia nie traci jednak swojego pozytywnego nastawienia do świata. Pod koniec roku, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała wieści, że szykuje się na "nowy początek" a z okazji Nowego Roku podzieliła wymownym zdjęciem zdjęciem, na którym prezentuje swoją metamorfozę.

Jestem zwykłą babeczką z Podlasia, która postawiła wszystko na jedną kartę. Udział w pewnym programie totalnie zmienił moje życie, wywracając je do góry nogami. Nigdy nie miałam problemu z samooceną. Akceptowałam siebie w każdym wydaniu, bez względu na liczbę kilogramów. Wiem, że to nie kilogramy definiują ile jestem warta. - zaczęła swój wpis.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała: "Wiele osób mierzy się z problemem akceptacji. Ja byłam zmuszona mierzyć się z hejtem, który leciał w moim kierunku. Nie była to łatwa droga". Uczestniczka przyznała, że bardzo zmieniła się od czasów udziału w show, m. in. wizualnie;

Przez ostatnie kilka miesięcy schudłam 15kg stosując zasadę MŻ - mniej żreć. Nie miałam żadnego planu, dietetyka, rozpisanych ćwiczeń ani osoby, która była mnie prowadziła - podkreśla we wpisie na Instagramie.

Dodaje jednak, że w Nowym Roku planuje bardziej racjonalnie zadbać o siebie:

Od tego roku chcę spokojniejszego życia oraz bardziej ułożonego. Planuje w końcu uczęszczać na regularne zajęcia. Zadbać o budowę sylwetki oraz o zdrowsze odżywianie.

Instagram @mrs.kempisa

Poruszając temat metamorfozy i pokazując jej efekty, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogła liczyć na wsparcie ze strony komentujących:

Ty nie byłaś gruba, miałaś kobiece kształty, przykro mi że spotkał Cię hejt. Bardzo fajnie się Ciebie oglądało w dodatku masz piękny głos ! Dużo Serdeczności na ten 2025

Jesteś świetną babeczką ! W każdym wydaniu :)

Nie jesteś zwykła babeczka! Jesteś wyjątkową i ciepłą osobą która zasługuje na szczęście. Mam nadzieję że prędzej czy później to się spełni, życzę Ci wszystkiego co najlepsze - komentowali fani.

Reklama

Zobacz także: Kamil ze "Ślubu" podzielił się uroczym nagraniem z Asią: "Czuję, że nie zawiedziesz". Fan: "Trzymam kciuki"