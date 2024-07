Sprawa pierścionka zaręczynowego Dody nadal budzi spore emocje. Emil Haidar, jej były partner, zażądał od niej zwrotu wszystkich prezentów, jakie od niego otrzymała, kiedy jeszcze byli razem. Zgodnie z decyzją sądu artystka nie musi mu oddawać podarunków. Ale co z pierścionkiem?

Ile kosztuje pierścionek zaręczynowy Dody?

Sąd przychylił się do propozycji Dody, która chciała się pozbyć pierścionka. Jak sama napisała na swoim Facebooku, wyśle go pocztą do Haidara:

Jutro z kokardą wyślę go w nadziei, że rozmiar będzie pasował. A właściwie jestem pewna, że będzie - pisała.

Dlaczego pierścionek budzi tyle emocji? Ze względu na jego cenę. Od zawsze plotkowało się, że kosztuje on aż 250 tysięcy złotych. Z oświadczenia Dody wynika jednak inaczej. Haidar, który wniósł sprawę do sądu, musiał wpłacić 5% wartości sporu (360 tys. zł) czyli 18 tysięcy złotych. Doda byłemu chłopakowi musi zwrócić połowę kosztów procesu. Druga połowa przepada Emilowi ze względu na przegrany proces. Sąd odrzucił jego wniosek o zwrot prezentów w postaci torebki oraz sukienek, które są warte połowę - czyli 180 tysięcy złotych. Drugą połowę stanowi pierścionek, który kosztował zatem 180 tysięcy złotych.

Sąd przyznał mi, a ku rozpaczy mojego ex odmówił mu zwrotu podarunków, czyli sukienki i torebki wartości 50 % sporu. Ex musi ponieść koszty od przegranego procesu wiec podzielimy się po połowie - pisała Doda.

To ten pierścionek stał się przedmiotem sporu w sądzie.

Doda odda pierścionek zaręczynowy Haidarowi.