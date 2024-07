Doda i Emil Haidar

Doda komentuje wyrok sądu w sprawie Emila Haidara. Były narzeczony gwiazdy zażądał od niej zwrotu prezentów, które wręczył jej kiedy jeszcze byli razem. Ich stanowiska w tej sprawie znacząco się różnią. Teraz Doda zamyka temat mocnym oświadczeniem.

Wczoraj w mediach pojawiły się informacje, że Doda wygrała proces z Emilem i nie musi zwracać mu prezentów, które od niego otrzymała. Co z pierścionkiem zaręczynowym? Artystka mówiła:

Zaraz po tym Emil Haidar wysłał do mediów swoje oświadczenie. Według niego to on wygrał sprawę z Dodą, a artystka musi oddać pierścionek na WOŚP:

Teraz na Facebooku Dody pojawiło się mocne oświadczenie w sprawie pierścionka, ale i prezentów, które podarował jej Haidar:

Szłam do ołtarza... Ale dobrze, że do niego nie doszłam. Dziękuję Wysokiemu Sądowi, że przychylił się do mojej propozycji wyrzucenia z życia symbolu przyszłej umowy małżeńskiej i mogę z ulgą zwrócić pierścionek zaręczynowy, który ciążył mi przez ostatnie miesiące w oczekiwaniu na decyzję Sądu ;) Jutro z kokardą wyślę go w nadziei, że rozmiar będzie pasował. A właściwie jestem pewna, że będzie ???? "Na otarcie łez" Sąd przyznał mi, a ku rozpaczy mojego ex odmówił mu zwrotu podarunków, czyli sukienki i torebki wartości 50 % sporu. Ex musi ponieść koszty od przegranego procesu wiec podzielimy się po połowie. Szkoda tylko, że połówki nie możemy razem się napić... AA le to już wiemy. Prezenty, które ja mu podarowałam niech mu służą.