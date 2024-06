W najnowszym wywiadzie były prezes TVP odniósł się nie tylko do powodów rozstania i rozwodu kościelnego z byłą żoną, ale również poruszył temat rzekomego wymeldowania z domu jednego ze swoich synów. Jak się tłumaczy?

Życie prywatne byłego już prezesa TVP jest przedmiotem wielu kontrowersji i domysłów. Oburzenie obudził m.in. fakt, że Kurski miał szantażować byłą już żonę rozwodem poza granicami Polski. Jak tłumaczy teraz Jacek Kurski u Żurnalisty, "nie miał ochoty na krwawy rozwód na oczach tabloidów w Polsce".

Innym tematem, który poruszył były prezes TVP w rozmowie z Żurnalistą, są doniesienia o tym, że rzekomo wymeldował swojego starszego syna z domu. Jego stanowisko w sprawie jest jasne:

Nie zajmujmy się doniesieniami... Ja chyba po prostu nie pamiętałem, że poza moją wiedzą on się chyba zameldował, ponieważ ten dom chciałem wynajmować, a w końcu go sprzedałem, więc on musiał być wolny od tego rodzaju meldunku

- powiedział Kurski w rozmowie z Żurnalistą.