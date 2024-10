Doda podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się jako honorowy gość i zainteresowała swoją obecnością wszystkich fotoreporterów. Dodatkowo, na wizji zaczęła mówić o partnerze tanecznym Julii Żugaj, który teraz odniósł się do pochlebnych słów wokalistki.

Program "Taniec z Gwiazdami" przyciąga widzów przed telewizory, ale również celebrytów do studia Polsatu. Często na widowni tanecznego show zasiadają celebryci, których stacja zaprasza jako honorowych gości. W trzecim odcinku pojawili się Andziaks i Luka oraz Roksana Węgiel z mężem, a w czwartym tuż przy parkiecie zasiadła Doda. Jej obecność była czymś wielkim dla fanów show, którzy mają nadzieję, że wokalistka w końcu da się namówić i zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem Doda kolejny raz zaprzeczyła i wyjawiła, że nie pojawi się w roli uczestniczki, jednak w jej wypowiedzi fanów zainteresowało jedno zdanie. Mianowicie Doda wyjawiła, że jest oszołomiona Wojtkiem Kuciną, czyli tanecznym partnerem Julii Żugaj.

W wywiadzie z Pomponikiem Wojtek Kucina wyznał, że nie słyszał dokładnych słów Dody, jednak jest mu bardzo miło! Nie krył jednak swojego zaskoczenia i widać było, że jest zawstydzony słowami wokalistki:

Nie słyszałem do końca co powiedziała. Teraz to aż mi mowę odjęło, idziemy szukać w takim razie. No muszę odpowiedzieć chyba, ale nie przed kamerą.

- wyjawił Wojciech.