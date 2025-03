W programie "Królowa przetrwania" wybuchła kontrowersyjna afera liścikowa, która zszokowała uczestników i widzów. Okazało się, że niektóre z uczestniczek wymieniały się tajnymi wiadomościami w formie liścików. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy Marianna Schreiber opublikowała na swoim InstaStory notatki, które sugerowały, że zdobyła prywatną korespondencję między uczestniczkami programu. Treść tych wiadomości miała wskazywać na bliską więź między Agnieszką Kaczorowską a jedną z osób pracujących przy produkcji. Na dodatek, sprawą zajęła się grafolożka, która postanowiła przeanalizować pisma uczestniczek, by odkryć sekrety ukryte w słowach i stylu pisania.

Do akcji wkroczyła grafolożka, Magdalena Deuar-Partyka, która przeprowadziła szczegółową analizę pisma uczestniczek programu. Ekspertka badała nie tylko treść liścików, ale także formę pisania, starając się odkryć, jak sposób prowadzenia pióra może wskazywać na osobowość nadawcy. Dzięki tej analizie udało się ujawnić nie tylko cechy charakteru uczestniczek, ale także głębsze, psychologiczne motywy ich działań. Według grafologów sposób pisania może mówić o podejściu do rywalizacji i interakcji z innymi uczestnikami programu.

Magdalena Deuar-Partyka, ekspertka w zakresie grafologii, postanowiła przeanalizować liściki, które według doniesień miały należeć do Agnieszki Kaczorowskiej. Jej analiza wykazała interesujące szczegóły dotyczące charakteru pisma. Ekspertka zauważyła, że sposób, w jaki prowadzono pismo, może wskazywać na osobę o silnej woli, ale jednocześnie dość zdystansowaną emocjonalnie. Pismo było wyraziste, co sugerowało, że osoba ta starała się kontrolować swoje emocje.

Na pewno zaznaczyłabym jeszcze raz, że nie wiemy, czyje to pismo, ponieważ musielibyśmy je porównać albo mieć przyznanie, że tak, należy do konkretnej osoby. (...) O samej autorce lub autorze tych listów można powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. (...) W tym piśmie odległości są jeszcze bardziej powiększone niż w twoim. Jeszcze większe. Także ta osoba może być po prostu przemęczona, może być zmęczona tym, co się wokół niej dzieje, potrzebuje na pewno jakiegoś wyciszenia, ale ciekawą rzeczą jest występowanie tak zwanych haczyków. Tu jest dużo ostrych form w tym piśmie, ale nie na pierwszy rzut oka. Trzeba przyjrzeć się dokładnie, żeby zauważyć te niuanse

