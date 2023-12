We wrześniu Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili sformalizować swój związek. Teraz uczestniczka show podzieliła się przykrą sytuacją, która ją spotkała. Laura musiała rozstać się ze swoim pierścionkiem zaręczynowym, o czym opowiedziała na swoim InstaStories. Nie sądziła, że zostanie tak potraktowana.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musiała rozstać się z pierścionkiem zaręczynowym

Laura i Karol wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jak wiadomo, ich programowe małżeństwa zakończyły się rozwodem. Jednak gdyby nie program ich drogi mogłyby się nigdy nie połączyć. Para postanowiła dać sobie szansę, a we wrześniu tego roku stanęła już na ślubnym kobiercu. Ich miłość kwitnie, czym zakochani chętnie chwalą się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała, jak rozpieszcza ją mąż, co nie umknęło uwadze internautów. Teraz uczestniczka show zdecydowała się opowiedzieć mniej radosną historię. Okazało się, że na jakiś czas musiała rozstać się ze swoim pierścionkiem zaręczynowym.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram / karol.maciesz / lori.label.love

Laura opowiedziała na swoim InstaStories, że musiała rozstać się ze swoim pierścionkiem zaręczynowym, ponieważ musiała oddać go do naprawy. Sytuacja była dość przykra, ponieważ sklep, w którym został zakupiony pierścionek nie uwzględnił reklamacji, przez co uczestniczka show musiała szukać pomocy gdzie indziej. Na szczęście finalnie wszystko się udało i naprawiony pierścionek wrócił już do właścicielki. Na Instagramie Laura opowiedziała o całej zaistniałej sytuacji.

W dniu dzisiejszym mój pierścionek zaręczynowy wrócił na właściwe miejsce. Bardzo dziękuję panu Janowi za naprawę i dzisiejszą rozmowę o uczciwości sklepów oraz tego, w jaki sposób traktują klientów. Sami jesteśmy tego przykładem, brak uwzględnienia reklamacji, uszkodzenie, to ewidentna wada produktu, a przykłady mnożą się w mojej skrzynce w wiadomościach od was — napisała Laura na InstaStories.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @lori.lavel.love

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Laura z miłosnego hitu TVN odzyskała swój pierścionek zaręczynowy, o czym poinformowała na swoim profilu.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram @karol.maciesz