Choć Doda ostatnio zdecydowała się nie poruszać tematu swojego życia prywatnego w social mediach, to teraz widzowie mogą oglądać kulisy przygotowań do jej koncertów w "Doda. Dream Show". Ci, którzy uważnie śledzą działania wokalistki wiedzą, że gwiazda jest bardzo wymagająca w kwestii koncertów i przygotowań do występów - wymaga dużo zarówno od siebie, jak i od innych. Teraz na jaw wychodzą informacje na temat kłótni, do której miało dojść przy innym projekcie...

Doda pokłóciła się z Marią Sadowską

Fani, którzy są na bieżąco z działaniami scenicznymi Dody od niemal dwóch dekad, zdążyli poznać artystkę nie tylko jako gwiazdę na scenie, ale również wymagającą wobec siebie i innych profesjonalistkę. Gwiazda nie ukrywa, że wysoki poziom przygotowań do występów i współpracy jest dla niej bardzo istotny. Jak przebiega współpraca z Dodą przy wielkich projektach?

Maria Sadowska zdecydowała się ujawnić kulisy wspólnego działania z Dodą przy produkcji filmu "Dziewczyny z Dubaju". Jak się okazuje, w toku przygotowań nie zabrakło kłótni...

Miałyśmy jedno takie duże starcie (...) Doda jest rzeczywiście wybuchową osobą. To, co myśli, to od razu mówi. Nie trzyma też długo urazy - powiedziała o Dodzie Maria Sadowska dla ''Świata Gwiazd''.

Jak się jednak okazuje, w większości współpraca Marii Sadowskiej z Dodą przy realizacji "Dziewczyn z Dubaju" przebiegała jednak bez zakłóceń.

Wbrew obiegowej opinii to kłótni miałyśmy mało. Owszem kłóciłyśmy się, ale szybko się godziłyśmy. A tak się we wszystkim żeśmy zgadzały. Była dla mnie dużym wsparciem

Mówiąc o współpracy Marii Sadowskiej i Dody, nie sposób pominąć sytuacji, do której doszło podczas tegorocznej gali Bestsellerów Empiku. To właśnie tego wieczoru, organizatorzy wydarzenia pominęli Dodę i nie dopuścili jej do głosu na scenie!

Nie rozumiem tej sytuacji za bardzo. Nie wiem z czego ona wyniknęła. (...) Byłam przewidziana tylko ja w scenariuszu z tego co wiem - komentowała wtedy Maria Sadowska.

Spodziewaliście się, że współpraca Marii Sadowskiej z Dodą przebiegała właśnie w taki sposób? My jesteśmy ciekawi, czy zobaczymy ten duet w kolejnych projektach!

