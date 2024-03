Życie prywatne Dody nie przestaje budzić zaciekawienia, ale ona sama, nauczona doświadczeniem, przestała wystawiać je na świecznik. Odkąd nie wrzuca wspólnych zdjęć z Dariuszem Pachutem i nie pokazuje się z nim publicznie, fani nieustannie spekulują, czy ich związek jeszcze trwa. Czyżby jednak miał niebawem wkroczyć na kolejny etap?!

Reklama

Doda szykuje się do kolejnego ślubu?!

O związkach Dody media rozpisują się regularnie i to już od lat! Jeszcze do niedawna ona sama bez oporów opowiadała na forum o tej sferze życia, szczególnie, gdy rozpadała się jej kolejna relacja. Wokalistka ma za sobą dwa rozwody, które niestety przebiegły w cieniu niemałej afery. Po ostatnim, związała się z Dariuszem Pachutem, czego początkowo nie ukrywała. Po kilku miesiącach nagle się to zmieniło, a fani nie mieli pewności, czy tą relację tylko przestała ukrywać, czy zwyczajnie ją zakończyła.

Doda i Darek przestali być całkowicie widywani razem. Przełom nastąpił po dłuższej przerwie, a wtedy mogliśmy zobaczyć Pachuta choćby na koncercie artystki z jej mamą, czy jak wkroczył na scenę podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów", by świętować z nią Nowy Rok. Internauci nabrali większej pewności, że związek tak naprawdę wciąż trwa, ale zakochani postanowili ukrywać go przed światem.

Doda i Dariusz Pachut Instagram/Doda

Dopiero co Doda skomentowała związek Karoliny Gilon i Matusza z "Love Island", a teraz na nowo głośno zrobiło się o jej własnym. Jak przekazał Super Express, paparazzi przyłapali wokalistkę podczas przechadzki po mieście, a na jej palcu, już z dużej odległości, można było dostrzec imponujący pierścionek. Co ciekawe, pojawił się on na jej dłoni stosunkowo niedawno, a zauważyć mogliśmy go dokładniej chociażby na zdjęciu promującym jej nowe perfumy!

Czy to oznacza, że Doda i Darek zaręczyli się i niebawem artystka znów stanie na ślubnym kobiercu?! Póki co są to jedynie spekulacje, ponieważ sami zainteresowanie konsekwentnie unikają jakichkolwiek wypowiedzi w tym temacie. Niewykluczone, że podobnie jak w przypadku poprzedniego ślubu, i tym razem Doda wolałaby poinformować o nim dopiero, gdyby było już po wszystkim.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Doda wydała nagły komunikat. Nie spodziewała się, co stanie się chwilę po

Doda i Dariusz Pachut Instagram/Doda