1 z 8

Hubert Urbański to wzorowy tata! Prowadzący program "Milionerzy" w towarzystwie swoich dwóch córek jeździł na hulajnodze po warszawskich ulicach. Dumny tata zabrał Stefanię i Danusię do sportowego sklepu, skąd ruszyli na wspólną wycieczkę. Widzowie kojarzą gwiazdora TVN głównie z eleganckich stylizacji, jednak prywatnie stawia na luz i młodzieżowy look. Hubert Urbański zakończył już pracę na planie wiosennej edycji "Milionerów", więc teraz może cieszyć się wolnym czasem w towarzystwie ukochanych córek.

Zobaczcie, jak Hubert Urbański bawił się z córkami! Prawda, że słodki widok?

Zobacz także: Zabawy dla dzieci z chustą animacyjną