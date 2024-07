Tylko u nas! Mamy okładkę najnowszej książki Ewy Chodakowskiej pod tytułem "Myślnik. Twój codzienny motywator"! Jej premiera odbędzie się już 18 maja! O czym będzie?

"Myślnik. Twój codzienny motywator" jest zbiorem pozytywnych przemyśleń, uniwersalnych rad oraz zadań do wykonania, które pomogą nie tylko zrzucić zbędne kilogramy, ale także zmotywują do zmiany życia na wielu płaszczyznach. Ewa Chodakowska w prosty, czasami zabawny sposób, pokazuje jak krok po kroku wejść na ścieżkę sukcesu. Dlatego też podtytuł książki to po prostu "Twój codzienny motywator".

Nowa książka Ewy Chodakowskiej - "Myślnik. Twój codzienny motywator"

Ewa Chodakowska ma na swoim koncie już kilkanaście książek i poradników. Pierwsza - "Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską" była wielkim bestsellerem. Podobnie jak kolejne - m.in. „Rok z Ewą Chodakowską”, „Przepis na sukces Ewy Chodakowskiej: moje wybory, moja dieta, moje ćwiczenia: 150 przepisów” czy „Uniwersalny trening personalny: trenuj z nami".

Co roku trenerka pojawia się na Bestsellerach Empiku, gdzie dostaje wyróżnienia za świetną sprzedaż swoich książek. Jesteśmy pewni, że tak też będzie i tym razem - w końcu "Myślnik" zaspokoi nie tylko potrzeby każdego fana sportu, ale ma też na celu zachęcić do aktywności tych, którzy wciąż zastanawiają się, od czego zacząć.

W czym tkwi fenomen Ewy Chodakowskiej? Nie przez przypadek gwiazda nazywana jest "trenerką wszystkich Polek". To ona zapoczątkowała w Polsce prawdziwą modę na fitness. Przy okazji milionom kobiet uświadomiła, jak ważne jest zdrowe odżywianie w połączeniu z aktywnością.

Ewa Chodakowska ma świetny kontakt ze swoimi fankami. Jeździ po całej Polsce z treningami, odpowiada im na pytania na Facebooku (stąd już prawie 2 mln obserwujących!), organizuje dla nich specjalne obozy, podczas których można poćwiczyć, ale i odpocząć. Bilety sprzedają się na pniu!

Zaufały jej również gwiazdy - z Ewą ćwiczą m.in. Karolina Malinowska, Zosia Ślotała, Agnieszka Szulim czy nawet Małgorzata Rozenek. W ubiegłym roku Chodakowska została redaktor naczelną miesięcznika "Be Active" o zdrowym stylu życia. Czy ktoś jest zaskoczony, że okazał się on wielkim sukcesem, a jego sprzedaż przerosła najśmielsze oczekiwania? Tym sposobem Ewa Chodakowska stała się jedną z największych i najbardziej pożądanych gwiazd w Polsce.

Zobaczcie okładkę jej najnowszej książki!

Okładka nowej książki Ewy Chodakowskiej - Myślnik.