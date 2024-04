Piotr Galiński i Iwona Pavlović jako pierwsi zasiedli w jury w pierwszych edycjach "Tańca z gwiazdami" jako prawdziwi eksperci od tańca. Jednak z czasem tancerz pożegnał się z programem i zajął się swoimi pasjami, a następnie medialny słuch o nim zaginął. Co dzisiaj robi były juror tanecznego show? Zapytaliśmy!

Piotr Galiński o nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Nie owijał w bawełnę

14. edycja "Tańca z gwiazdami" nie przestaje wzbudzać emocji, a to za sprawą takich gwiazd jak Roksana Węgiel, Anita Sokołowska czy Maciej Musiał. Widzowie chętnie zasiadają przed telewizorem w każdą niedzielę, by zobaczyć zmagania na parkiecie i usłyszeć, jak ocenili ich jurorzy. W tej edycji umiejętności taneczne na parkiecie oceniają m.in.: Iwona Pavlocić, Tomasz Wygoda, Rafała Maserak i Ewa Kasprzyk.

Przypominamy, że jedna z pierwszych edycji show była emitowana prawie dwie dekady temu w TVN i oceniali ją: Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Zbigniew Wodecki i Piotr Galiński. A co słychać u ostatniego z wymienionych jurorów show? Jesteście ciekawi, czy ogląda najnowszą edycję? Mamy jego odpowiedź!

Gdy "Taniec z gwiazdami" przejęła stacja Polsat, Piotra Galińskiego zastąpił Michał Malinowski. Jednak były juror tanecznego show nie ubolewał nad tym zbyt długo i skupił się na swoich pasja m.in. gotowaniu. Galiński napisał książkę kucharską "Taniec z garami" i pojawił się w specjalnej edycji "Top Chef'a", w której zajął 8 miejsce. Od jakiegoś czasu w mediach zrobiło się o nim cicho i mówi się, że eks-gwiazdor TVN prowadzi gospodarstwo na Warmii.

Postanowiliśmy napisać do Piotra Galińskiego, by dowiedzieć się, co u niego słychać oraz czy miał okazję oglądać nową edycję "Tańca z gwiazdami":

Bardzo mi przykro, ale nie śledzę obecnej edycji ''Tańca z Gwiazdami''. A u mnie się nic ciekawego nie dzieje oprócz rutynowych sędziowań Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w Jazz dance i modern — odpowiedział Piotrek Galiński.

Zaskoczyło Was to wyznanie?

