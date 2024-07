Ewa Chodakowska pochwaliła się kolejnym rekordem! Ostatnio okazało się, że magazyn "Be Actice" bije rekordy sprzedaży a teraz najsłynniejsza trenerka Polek może pochwalić się kolejnym sukcesem. Chodakowska za pośrednictwem Facebooka poprowadziła transmisję "na żywo" z sali treningowej i jak się okazuje, podczas ćwiczeń towarzyszyło jej prawie 130 tysięcy osób! Relacja ze studia fitness była ogromną niespodzianką dla fanów Ewy Chodakowskiej, którzy przyłączali się do ćwiczeń.

- Wow!!! Ale motywacja żeby z tobą ćwiczyć!!!!! Mega power!!!!

- Ale czad mamy Ewę na żywo

- Ale moc!!! Super sprawa! Pozdrawiam serdecznie! Z początku się przyglądałam Ale energia mną zawładnęła i przyłączyłam się również mimo że rano trening był

- Ja i moja 4 letnia córka ćwiczymy teraz z Tobą, pozdrowienia z Belgii

Coś czujemy, że kolejne transmisje ze studia fitness, gdzie ćwiczy Ewa Chodakowska będzie oglądać jeszcze więcej osób. Padnie kolejny rekord? Zobaczcie jak Ewa motywuje swoich fanów do ćwiczeń na Facebooku. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!

Ale czad ????????

Posted by Ewa Chodakowska on 12 października 2015

???????????????????? Aaaaaaaaa ????????????Prawie 130 tys osob w tej samej chwili mam nadzieje nie tylko oglądało, ale tez ćwiczyło z nami ????????????...

Posted by Ewa Chodakowska on 12 października 2015

