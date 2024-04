Właśnie do mediów trafiła zaskakująca wiadomość, że z programem "Taniec z Gwiazdami" tuż przed ćwierćfinałem pożegnała się Dagmara Kaźmierska. Fani nie kryją rozżalenia, ale najważniejszym pytaniem jest teraz, co stanie się w ćwierćfinałowym odcinku? Czy wszystkie pary przejdą dalej? Mamy komentarz prowadzącej program- Pauliny Sykut- Jeżyny oraz oświadczenie Polsatu!

Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła przebieg ćwierćfinałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Pary będą walczyć o wejście do półfinału, co teraz może być ułatwione przez decyzję Dagmary Kaźmierskiej, która właśnie poinformowała o rezygnacji z show. Fani są poruszeni jej decyzją, ale jednocześnie w ich głowach rodzi się pytanie - jak produkcja rozwiąże problem braku 5. par w ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". W grze o Kryształową Kulę bowiem pozostali jedynie: Maffashion, Roksana Węgiel, Anita Sokołowska oraz Maciej Musiał. Czy któraś z par opuści program w najbliższą niedzielę? O to zapytaliśmy Paulinę Sykut-Jeżynę.

Będzie niespodzianka - odpowiedziała nam prowadząca ''Taniec z Gwiazdami''.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" jest w popłochu. Jednak mimo wszystko dowiedzieliśmy się, co mogą oznaczać słowa Pauliny Sykut-Jeżyny. Już wiadomo, że fani programu mogą liczyć na powrót jednej z par:

Wróci jedna z par, która odpadła wcześniej z programu. Nieznane są jeszcze dokładne warunki ich powrotu, ale to jest ta niespodzianka, o której mówi prowadząca - zdradza nasz informator.

Polsat wydał oświadczenie!

Choć sama Paulina Sykut-Jeżyna nie była przekonana co do tego, kto ma szansę wrócić na parkiet, Polsat rozwiał wszelkie wątpliwości. Z przesłanego oświadczenia dowiadujemy się, że do show powraca para, która odpadła w minioną niedzielę, czyli Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak!

Zgodnie z regulaminem show w przypadku, gdy ktoś rezygnuje, do programu ma prawo wrócić uczestnik, który odpadł w ostatnim odcinku. Krzysztof Szczepaniak otrzymał propozycje powrotu i przyjął ją. W najbliższą niedziele znów zobaczymy go na parkiecie razem z Sarą Janicką - przekazał Polsat.

Czasu jest już niewiele, dlatego duet już dziś rozpoczyna przygotowania do odcinka. Ku naszemu zaskoczeniu, Krzysztof i Sara nie dostają forów i na ćwierćfinał szykują dwie choreografie, a w jednej z nich weźmie udział narzeczona Szczepaniaka!

Para już dziś rozpocznie treningi. W niedzielny wieczór zobaczymy w ich wykonaniu rumbę. W tercecie z Sarą i swoja narzeczoną Olą Krzysztof zatańczy też walca

Czekacie na niedzielny odcinek?

Myślicie, że Dagmara Kaźmierska pojawi się chociaż na widowni "Tańca z Gwiazdami"?

