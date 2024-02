Już jesienią na antenie TVP pojawi się 11. edycja "Rolnik szuka żony", a w mediach pojawiła się właśnie informacja, że w roli prowadzącej może pojawić się była uczestniczka show. Kamila Boś, która szukała miłości w 8. edycji podobno "cieszy się szacunkiem reżysera". Czy uda jej się zająć miejsce Marty Manowskiej? Postanowiliśmy ją o to zapytać.

Kamila Boś z"Rolnika" zastąpi Martę Manowską w roli prowadzącej?

Marta Manowska poprowadziła już 10. edycji "Rolnik szuka żony". Nie jest tajemnicą, że program cieszy się ogromną popularnością i jest jednym z najchętniej oglądanych reality-show w telewizji. To zasługa nie tylko nietuzinkowych uczestników, ale i prowadzącej, która jest nieodłączną częścią tego programu. Dzięki randkowemu show TVP wielu uczestnikom udało się znaleźć swoje drugie połówki. Przykładem jest Ania i Grzegorz Bardowscy z 2. edycji, którzy doczekali się dwójki dzieci czy Ania i Kuba z poprzedniej edycji, którzy czekają na przyjście na świat swojej pierwszej pociechy. Uczestnicy show nie ukrywają, że duże wsparcie dała im również prowadząca. A teraz w mediach pojawiły się pogłoski, że jej miejsce może zająć, była uczestniczka show.

Marta Manowska AKPA/niemiec

W mediach pojawiła się informacja, że uczestniczka 8. edycji miłosnego hitu TVP Kamila Boś może pojawić się w roli prowadzącej. Uczestniczka show nie znalazła miłości w programie, ale pojawiły się pogłoski, że mogłaby się sprawdzić w roli prowadzącej.

Jest młoda, piękna, odważna i mieszka na wsi. Cieszy się szacunkiem reżysera. Mogłaby z powodzeniem podjąć próbę zastąpienia Marty Manowskiej, albo towarzyszenia jej w programie — twierdzi źródło ''śg''.

Kamila Boś Podlewski/AKPA

Postanowiliśmy napisać do Kamili Boś z "Rolnik szuka żony", by zweryfikować te informacje. Wygląda na to, że nie zobaczymy byłej uczestniczki show w roli prowadzącej w najbliższych edycjach.

To wszystko nieprawda, nie było żadnych rozmów — wyjaśniła Kamila Boś.

A wy chcielibyście zobaczyć Kamile Boś w roli prowadzącej miłosnego hitu TVP?