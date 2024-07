Mamy świetne wiadomości dla fanów Ewy Chodakowskiej. Okazuje się bowiem, że jedna z najsłynniejszych trenerek z Polsce została doceniona przez światowego giganta, markę Adidas. Ewa Chodakowska dopiero co wróciła z wakacji w Grecji a już pochwaliła się kolejnym sukcesem. Na swoim profilu na Facebooku zamieściła długi wpis w którym zdradza więcej szczegółów. Polka jako jedna z trzech osób z całego świata została zaproszona do udziału w globalnej kampanii marki adidas.

Nie kupiłam lajkow. Można wejść w listę fanów strony - nie ma Chin , nie ma fałszywych profili .. każda osoba ma swój pesel. jest prawdziwa, można to sprawdzić ..

Codziennie staram się tu wrzucać dawkę motywacji i inspiracji odnośnie zdrowego stylu życia i owszem rzadko kiedy zderzam się tutaj z negatywną opinią - jestem jednak świadoma tego, ze takie w sieci istnieją ."ze ludzie gadają" .. ze niebezpieczne , ze kontuzyjne , ze zbyt intensywne .. ze niepoprawne technicznie ...ze , ze, ze ... Czy nikt do tej pory nie pomyślał, ze te liczby robią swoje? Jeśli 1000 osób zacznie biegać, znikomy procent ulegnie kontuzji .. Przy ogromnej liczbie osób jaka trenuje ze mną, nawet ten znikomy procent daje wynik który może się odbić echem ... Każda aktywność fizyczna naraża na kontuzje , ale najbardziej kontuzjogenny jest BEZRUCH !!! Czy nikt do tej pory nie pomyślał, ze gdybym była tylko wymysłem marketingowym nie zaszłabym tu gdzie jestem?

Jesienią rusza pierwsza światowa kampania adidas women .. Dotychczas marka koncertowała się na bieganiu, footballu współpracując z najlepszymi sportowcami - tym razem wychodzi NAM KOBIETOM naprzeciw .. Zdecydowano, ze do kampanii zostaną wybrane trzy ambasadorki (trenerki - sportsmenki) z całego świata .. Każdy kraj miał za zadanie przedstawić swojego reprezentanta .. Polska wystawiła mnie .. Przefiltrowano prace i efekty każdej z reprezentantek .. Tutaj nie ma układów .. Nie ma znajomości

tutaj liczy sie warsztat !! Praca !! Osiągnięcia. Ogromny zaszczyt !! Jestem jedną z trzech osób, które zostały docenione spośród setek i wybrane do globalnej kampanii

Spełnia się jedno z moich największych marzeń i otwierają się przede mną wielkie drzwi .. W piątek wylatuje do Los Angeles na dwa tygodnie .. Liczę na Twojego kciuka i moc wsparcia- napisała słynna trenerka.