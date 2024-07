Czy Ewa Chodakowska ma za sobą choć jeden kryzys małżeński? Trenerka zawsze podkreśla, że jej ukochany mąż Lefteris Kavoukis jest jej wymarzoną drugą połówką. Para często widywana jest razem. Razem pracują i razem wypoczywają. Wiele ich łączy. Czy w tym idealnym związku nie ma miejsca na kłótnie? Ewę zapytała o to Karolina Malinowska, która niedawno dołączyła do grona dziennikarzy magazynu "Party". Co odpowiedziała trenerka? Możecie się zdziwić!

Nie wiem, co to kryzys, ale wiem, co to darcie kotów. Pozwalam sobie na sprzeczki, emocje i małe wybuchy każdego dnia. Muszę przyznać, że Lefteris jest tym „do rany przyłóż”, a ja łobuzuję. Chcę czegoś i tak ma być! To jest właśnie kwestia wychowania. Dzięki, tato (śmiech). Ważne jest, że nie pozwalam, żeby jakieś złe emocje rosły we mnie tygodniami czy jeszcze dłużej. Jeśli dzieje się coś złego, to wyjaśniamy to tu i teraz. I to chyba chroni nas przed wielkimi kryzysami - zdradziła Ewa Chodakowska w wywiadzie dla "Party".