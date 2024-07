Od kilku tygodni Honey ponownie zaznacza swoją obecność w mediach za sprawą nowego singla i teledysku. Utwór "GPS" zdobywa coraz większą popularność w sieci i rozgłośniach radiowych. Honorata z pewnością nie może narzekać na brak obowiązków - niedawno wzięła udział w specjalnym projekcie Tomka Luberta i zaśpiewała na jego płycie oraz przygotowuje się do nowej trasy koncertowej, która z pewnością będzie zaskoczeniem dla jej fanów. Przypomnijmy: Honey zdradziła szczegóły swojej nowej płyty i trasy koncertowej

Gwiazda znajduje także czas na życie prywatne - aktualnie jest w trakcie budowy swojego domu pod Warszawą. Jak zapewniła w jednym z wywiadów - na pewno nie będzie to pałac, tylko ciepły, rodzinny dom w którym chciałaby zamieszkać z rodziną. Przy okazji spotkania z wokalistką postanowiliśmy ją zapytać o postępy w budowie.



Buduje dom. Jestem Bobem Budowniczym, może nie do końca pod względem fizycznym, ale mentalnym na pewno, ponieważ staram się doglądać tego wszystkiego, co tam się dzieje. Nawet się nie staram tylko muszę, bo nie mam żadnego koordynatora, który bierze w tym udział, tylko rzeczywiście ja zajmuję się dopieraniem kleju do pustaków oraz zaznaczaniem, gdzie mają być odpływy wodne i kanalizacja. Także naprawdę to wszystko robię ja. Dużo czytałam na ten temat i nabierałam świadomości przez rok czasu no i teraz się tym zajmuję. - zdradza.