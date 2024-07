Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem wzięła ślub z Grzegorzem Bardowskim i zrezygnowała z powrotu do pracy, którą wykonywała przed programem. Potem przyszły na świat dzieci, a ostatnio para spełniła marzenia o wymarzonym domu z pięknym ogrodem. Wśród komentarzy na profilu żony rolnika pojawiało się mnóstwo pytań o jej drogę zawodową, a niektórzy zarzucali jej, że nie pracuje. Teraz Anna Bardowksa postanowiła rozliczyć się z tymi spekulacjami i odpowiedziała!

Anna Bardowska wzięła udział w 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" i znalazła miłość. Razem z Grzegorzem tworzą zgrany duet zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, a ich działalność mocno wykracza poza rolnictwo. Anna Bardowska już od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych influencerek, która pojawia się nawet w prestiżowych rankingach. Przez jakiś czas prowadziła też internetowy sklep z ubraniami, napisała książkę dla dzieci, a także przez jakiś czas wspólnie sprzedawali soki własnej produkcji. Nie wszystkie te pomysły okazały się sukcesem, ale Anna Bardowska nie pozostaje bierna i właśnie zdradziła, że od jakiegoś czasu pracuje i jest zaangażowana w prowadzenie kont w mediach społecznościowych:

Właśnie pracuję od grudnia, nie chciałam od razu o tym mówić, ale zajmuję się prowadzeniem kont na FB i Instagramie różnym polskim markom. Mam kilka takich marek pod sobą, nie znajdziecie tam moich zdjęć. Ja tam swoim wizerunkiem nic nie reklamuję, ale np. tworzę posty, opisy, współpracuję z fotografem, kamerzystą, obmyślam plan na rolki, terminy publikacji. Takich firm, których profilami zarządzam mam no klika, ładnych kilka

Właśnie pracuję od grudnia, nie chciałam od razu o tym mówić, ale zajmuję się prowadzeniem kont na FB i Instagramie różnym polskim markom. Mam kilka takich marek pod sobą, nie znajdziecie tam moich zdjęć. Ja tam swoim wizerunkiem nic nie reklamuję, ale np. tworzę posty, opisy, współpracuję z fotografem, kamerzystą, obmyślam plan na rolki, terminy publikacji. Takich firm, których profilami zarządzam mam no klika, ładnych kilka

Okazuje się, że Grzegorz Bardowski również nie zajmuje się tylko prowadzeniem gospodarstwa, ale jego działalność jest znacznie szersza. Anna Bardowska nie ukrywa, że oboje pracują i jest zdziwiona pytaniami typu: "skąd mamy pieniądze?". Teraz ostatecznie się z nimi rozprawia i mówi wprost zniesmaczona: