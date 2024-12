Jorge Facundo Arana Tagle von Berbard urodził się 31 marca 1972 roku w Buenos Aires. Jest on jednym z bardziej znanych argentyńskich aktorów telewizyjny pochodzenia hiszpańskiego i niemieckiego. Największą popularność zyskał dzięki roli Ivo DiCarlo Rapallo w telenoweli "Zbuntowany anioł"

Reklama

Facundo Arana zmienił się nie do poznania

Facundo Arana, którego publiczność pamięta z kultowej telenoweli "Zbuntowany anioł", rzucił filmy i obecnie koncentruje się na pracy w teatrze. Jego najnowszy spektakl, zatytułowany "En el aire", jest jednym z kluczowych projektów aktora. W przedstawieniu wciela się w rolę prezentera radiowego, co pozwala mu połączyć aktorstwo z osobistą fascynacją mediami. Spektakl zyskał uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków, dzięki oryginalnej formie i emocjonalnej głębi. Arana w wywiadzie podkreślił, że praca nad "En el aire" daje mu ogromną satysfakcję, ponieważ pozwala na twórcze eksperymenty i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Oprócz aktorstwa Facundo Arana jest również utalentowanym muzykiem. Jego ulubionym instrumentem jest saksofon, na którym gra od lat. W wolnym czasie występuje z własnym zespołem, wykonując mieszankę rocka i bluesa. W rozmowie z Página 12 aktor zdradził, że muzyka jest dla niego sposobem na relaks i wyrażenie emocji, które trudno oddać w inny sposób.

Granie na saksofonie to jak opowiadanie historii bez słów yznał Arana, dodając, że często czerpie inspirację z codziennego życia i podróży.

Facundo Arana o swojej karierze i inspiracjach

W wywiadzie Facundo Arana wspominał również o swoich początkach w aktorstwie i kluczowych momentach kariery. Przyznał, że mimo sukcesu w telewizji, to teatr pozostaje jego największą pasją. Aktor podkreślił, że każde nowe doświadczenie sceniczne pozwala mu rozwijać się zarówno zawodowo, jak i osobiście. Nie zabrakło również refleksji na temat życia prywatnego. Arana, który jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci, mówił o balansowaniu pomiędzy pracą a rodziną. Aktor zaznaczył, że największą inspirację czerpie z codziennych chwil spędzanych z bliskimi oraz z natury, która odgrywa ważną rolę w jego życiu.

Facundo Arana to artysta, który nieustannie rozwija swoje pasje i poszerza horyzonty. Jego obecna działalność teatralna i muzyczna pokazuje, że nie boi się podejmować nowych wyzwań. Spektakl "En el aire" to doskonały przykład twórczego podejścia aktora do sztuki, a muzyka pozostaje jego niezastąpioną odskocznią od codzienności.

Zbuntowany anioł na Netflix

Telenowela "Zbuntowany anioł", która podbiła serca widzów na całym świecie pod koniec lat 90., powraca na ekrany dzięki platformie Netflix. Aktualnie pojawi się w Hiszpani, jednak bardzo możliwe, że Polacy także doczekają się uwielbianego hitu na Netflixie, aistoria miłości Milagros i Ivo ponownie dostępna dla fanów klasycznych telenowel. "Zbuntowany anioł" (oryginalny tytuł: "Muñeca Brava") to argentyńska telenowela, która premierę miała w 1998 roku. Serial szybko zdobył międzynarodową sławę, zyskując status kultowego. Główne role – Milagros i Ivo – zagrali Natalia Oreiro oraz Facundo Arana, którzy dzięki tej produkcji stali się ikonami lat 90. Produkcja była emitowana w ponad 80 krajach, a jej sukces w dużej mierze zawdzięcza charyzmatycznym bohaterom i romantycznej, pełnej zwrotów akcji fabule. Historia opowiada o Milagros, młodej dziewczynie wychowanej w sierocińcu, która trafia do bogatej rezydencji jako służąca. W rezydencji poznaje Ivo, syna właścicieli, z którym początkowo prowadzi pełne napięcia relacje. Z czasem między nimi rodzi się głębokie uczucie. Serial łączy elementy humoru, dramatów rodzinnych i romansów, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny i ponadczasowy.

Netflix postanowił odświeżyć telenowelę, udostępniając ją w swojej hiszpańskiej bibliotece. Dzięki temu nowe pokolenie widzów może odkryć historię Milagros i Ivo, a fani sprzed lat – ponownie przeżyć emocje związane z tą produkcją. Wysoka jakość obrazu, oryginalna ścieżka dźwiękowa i nostalgiczne wspomnienia czynią "Zbuntowanego anioła" obowiązkową pozycją dla miłośników klasycznych seriali.

Zobacz także: 47-letnia Natalia Oreiro w nowym hicie Netflixa! Zmieniła się nie do poznania