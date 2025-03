Już za chwilę wystartuje najnowsza edycja "Sanatorium miłości". Do sieci trafiły już zapowiedzi programu i wizytówki uczestników, którzy tym razem będą szukać swoich drugich połówek. Teraz Marta Manowska skomentowała doniesienia o Małgosi, która od prawie 40 lat mieszka we Włoszech.

Reklama

Marta Manowska komentuje doniesienia o uczestniczce "Sanatorium miłości"

Program "Sanatorium miłości" zadebiutował na antenie TVP w 2019 roku. Od tamtej chwili stacja wyemitowała sześć sezonów show, a już teraz rusza siódma edycja. W najnowszej edycji "Sanatorium miłości" doszło do rewolucji i po raz pierwszy w historii program został nagrany na Mazurach. Wśród uczestników randkowego show dla seniorów znalazła się Małgosia, Polka od wielu lat mieszkająca w Toskanii we Włoszech. Podczas prezentacji wizytówek w sieci wyszło na jaw, że Małgosia już wcześniej próbowała dostać się do "Sanatorium miłości". Okazuje się, że nie wiedziała o tym nawet Marta Manowska. Prowadząca program TVP podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji w rozmowie z reporterem Party.pl zabrała głos w sprawie Małgosi.

Ja też zbieram nadal informacje. Cztery tygodnie ich już znam, ja już wiem kim oni są. My się bardzo lubimy i szanujemy, a wciąż czytam jakieś prezentacje i mówię ''o, nie wiedziałam o tym''. Fajnie, że cały czas odkrywamy siebie zdradziła gwiazda TVP.

Posłuchajcie, co jeszcze o najnowszej edycji "Sanatorium miłości" powiedziała nam Marta Manowska.

Reklama

Zobacz także: Pogrzeb Wiesi z "Sanatorium miłości". Jeden z uczestników zdecydował się na wyjątkowy gest