Honorata "Honey" Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Fani uwielbiają ją za to, że jest dla nich nie tylko idolką, ale również przyjaciółką z którą mogą porozmawiać na różnych serwisach społecznościowych, które gwiazda uwielbia i na których jest bardzo aktywna. Niedawno dla swoich fanów przygotowała niespodziankę w postaci teledysku do nowego singla "GPS", który już zapowiadany jest jako hit zbliżających się wakacji. Przypomnijmy: Honey nagrała nowy klip. Wyjechała w tym celu na Maltę

Młoda gwiazda odwiedziła dziś studio "Dzień dobry TVN", gdzie była jednym z gości. Prowadząca Magda Mołek chciała jej zadać pytania od widzów, ale niestety z powodu awarii sprzętu, skupiła się na tym co miała już wcześniej przygotowane. Oczywiście padło pytanie o klip i powody dla których Honey zdecydowała się wyjechać na Maltę. Przy okazji Skarbek oceniła jego szanse na zostanie hitem nadchodzących miesięcy.



To się jeszcze okaże, ciężko mi oceniać, bo ja do swojej twórczości i do tego co robię podchodzę tak dosyć krytycznie i z dystansem. Zostawiam to ludziom do oceny. Kręciliśmy na Malcie, kiedy w Polsce nie było jeszcze tak ciepło, ale dzisiaj można by to było zrobić. Natomiast lubię zagraniczne klimaty pod względem aspektów wizualnych, co można zobaczyć w moim klipie. Dlatego wybrałam miejsce inne niż Polska. - zdradza