Reklama

Honorata "Honey" Skarbek to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Wokalistka swoją przygodę rozpoczęła od prowadzenia bloga, ale z czasem zainteresowała się muzyką, co jak się później okazało było strzałem w dziesiątkę. Jej dwa albumy doczekały się reedycji, a teledyski notują miliony wyświetleń na Youtube. Najnowszy do utworu "GPS" został nagrany na Malcie. Przypomnijmy: Honey wyjechała na Maltę. Nagrała tam piękny klip

Honorata pojawiła się również na nowej płycie Tomka Luberta "Z miłości do muzyki". Podczas premiery płyty, która odbyła się w warszawskim klubie "BANK", Skarbek zachwyciła swoją stylizacją i była jedną z najdłużej fotografowanych gwiazd. Udało nam się chwilę z nią porozmawiać o kulisach znajomości z Tomkiem i szczegółach ich współpracy. Okazuje się, że oboje znają się już od kilku lat.



My z Tomkiem poznaliśmy się trzy lata temu. Graliśmy razem na koncercie dla jednej z fundacji dla dzieci. Tomek przygrywał na gitarce, a ja sobie podśpiewywałam. Od tego momentu jakoś tak się skumplowaliśmy, że zaczęliśmy grać cyklicznie dla fundacji dla dzieci. I tak powstała propozycja wzięcia udziału w tym projekcie. Jestem zdania, że polscy artyści powinni się wspierać, a nie za plecami każdy na każdego mówić, co się bardzo często u nas dzieje. - opowiada



Zapytaliśmy również gwiazdę o to jaka będzie jej płyta i kiedy możemy się jej spodziewać. Honey zdradziła, że materiał jest już powoli gromadzony oraz dodała, że na pewno znajdzie się na niej duet. Jaki? Tego nie chciała zdradzić.



Zobacz także

Szykuje się moja nowa płyta i tam będziecie mogli się przekonać z kim chcę obecnie współpracować i z kim ta współpraca dojdzie do skutku. Pierwszy singiel już hula, następne się produkują i nagrywają. Płyta jest cały czas w fazie tworzenia finalnego wydźwięku, na pewno będzie duet. Kiedy będzie bliżej premiery, będę się starać podsycać atmosferę. - zdradza



Zobacz: Honey, Doda i Ewa Farna razem. Co je połączyło?

Zanim jednak usłyszymy płytę, będziemy mogli spotkać się z wokalistką podczas jej koncertów. Specjalnie dla fanów zostały zmienione aranżacje niektórych utworów, a nowi tancerze to dopiero początek zmian, które nas czekają.



Fani mogą się spodziewać nowej piosenki GPS, będę grać nową piosenkę z Tomkiem Lubertem. Mam nadzieję, że moim fanom przypadnie do gustu. Są nowi tancerze, stroje nowe dla tancerzy i aranżacje niektórych utworów z bandem. - dodaje.

Czekacie na nowy album Skarbek?

Zobacz: Honey co chwilę zmienia fryzurę. Teraz zafundowała sobie odważny kolor

Reklama

Gwiazdy na premierze płyty Tomka Luberta: