"Nasz nowy dom": Artur Witkowski po ośmiu latach odszedł z programu. Czym się teraz zajmuje?

"Nasz nowy dom" to jeden z najbardziej lubianych programów Polsatu. Przez wszystkie lata emisji ekipa Katarzyny Dowbor pomogła wielu rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Widzowie doceniają nie tylko misyjny charakter show, ale także i ciężką pracę ekipy remontowej. Jednym z jej bohaterów i ulubieńców fanów programu był Artur Witkowski. Sympatyczny kierownik budowy niespodziewanie po ośmiu latach odszedł z ekipy "Nasz nowy dom" z powodu problemów zdrowotnych. Już wiadomo, czym teraz się zajmuje.

"Nasz nowy dom": czym zajmuje się dziś Artur Witkowski, były kierownik ekipy remontowej?

Artur Witkowski był związany z programem "Nasz nowy dom" właściwie od samego początku jego emisji - dokładnie od drugiego sezonu. Wtedy pojawił się jako jeden z kierowników ekipy remontowej Katarzyny Dowbor. Niespodziewanie w 18. edycji programu widzowie zaczęli niepokoić się o sympatycznego budowlańca. Widać było, że jedna strona jego twarzy ma bardzo ograniczoną mimikę, a powieka opada. Niektórzy zastanawiali się, co jest przyczyną częściowego paraliżu na twarzy szefa ekipy. Wkrótce on sam przekazał, że dostał porażenia nerwu twarzy po tym, jak przeszedł zapalenie ucha. Po pewnym czasie Artur Witkowski całkowicie zrezygnował z programu. Czym się teraz zajmuje? Okazuje się, że nie zrezygnował ze swojego fachu. Teraz prowadzi własną firmę remontową.

Facebook Artur Witkowski

Artur Witkowski wciąż jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Facebooku, gdzie regularnie zamieszcza swoje posty, obserwuje go ponad 23 tysiące osób. Jego wpisy są pełne radości i optymizmu i pokazują widzom programu "Nasz nowy dom", że ich ulubiony kierownik budowy, mimo iż nie pracuje już w show Polsatu, to jednak jest tak samo pozytywnie nastawiony do wszelkich przedsięwzięć.

- Witajcie kochani! U nas okropna pogoda… Zimno, deszcz pada. Mam nadzieje, że chociaż w Waszych serduchach jest dziś pięknie i słonecznie! Zobaczcie nasze postępy! Miłego dnia! - napisał w jednym ze swoich niedawnych postów.

Ze zdjęć wynika, że zdrowotnie Artur Witkowski wyszedł już na prostą, a dawne problemy zostały zażegnane. Co ciekawe, budowlaniec wcale tak całkowicie nie odciął się od ekipy programu Polsatu, bo teraz wraz z projektantem wnętrz znanym z "Nasz nowy dom", Maciejem Pertkiewiczem, prowadzo na YouTube program "Twoja ekipa".

Instagram/@arturwitkowskiofficial

Choć Artur Witkowski wrócił do zdrowia, to raczej nie zanosi się na to, by miał wrócić do ekipy "Nasz nowy dom". Przypomnijmy, że teraz w roli kierowników ekipy możemy oglądać Wiesława Nowobilskiego, który z programem związany jest od 9. sezonu, oraz Przemysława Oślaka, który zadebiutował w 16. serii.

Brakuje Wam Artura Witkowskiego w ekipie "Nasz nowy dom"?