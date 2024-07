Tomek Lubert o płycie:

Pomysł na płytę L Z M D M powstał spontanicznie, ktoś bliski zapytał mnie - dlaczego tylko pomagam innym, tyle jesteś na rynku a mało kto wie ile zrobiłeś dla polskiej muzyki ? Pomyślałem, że to dobry pomysł, chociaż moja wrodzona skromność nigdy nie pozwoliła mi na bycie „Leaderem”, na przodzie projektu, zespołu. Zadzwoniłem do paru artystów, znajomych, każdy utwierdził mnie w przekonaniu, że to dobry pomysł ! Przejrzałem swoje utwory, które mam w szufladzie, te bardzo osobiste. Przemyślałem, które piosenki pasują do artystów, których szanuje. Od utworu do utworu udało mi się zebrać materiał na całą płytę.