Internauci wściekli na Renatę Kaczoruk! Czwarty odcinek "Azja Express" wywołał ogromne emocje wśród widzów i internautów, którzy ostro krytykują ukochaną Kuby Wojewódzkiego za jej zachowanie wobec pozostałych uczestników programu. Jeszcze zanim rozpoczęła się emisja show TVN Renata Kaczoruk tłumaczyła się na Instagramie, że na końcu odcinka czeka nas niespodzianka "od razu mówię, że to nie moja wina ..chyba".

Już na początku odcinka na Renatę Kaczoruk wściekły się Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska, które miały razem z modelką i jej koleżanką szukać transportu. Kaczoruk znalazła transport, jednak nie zabrała ze sobą pilnujących jej plecaka aktorek. Punktem kulminacyjnym okazała się jednak sytuacja, w której Renata Kaczoruk i Pascal Brodnicki odmówili zabrania do samochodu którym podróżowali Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Doszło do niezbyt przyjemnej wymiany zdań a ostatecznie para, która do tej pory była przez wszystkich uwielbiana - odpadła z programu. Niestety z show pożegnali się Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Internauci byli wściekli na zachowanie Renaty Kaczoruk. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się lawina krytycznych komentarzy.

Oni przegrali program a Ty reputacje więc nie bardzo wiem czy jest się z czego cieszyc. Popracuj nad charakterem bo to co sobą reprezentujesz i pokazujesz w programie to jakieś nieporozumienie. Pamiętaj o karmie dziewczynko. Przecież w gromadzie zawsze sila czemu nie chcesz pomagać ... To już świadczy o Tobie lubisz brać, ale dać jest Ci ciężko. Nie jestem fanka majdanow , ale maja racje....

Internauci krytykują Renatę Kaczoruk.

Modelka tłumaczyła się jeszcze zanim rozpoczął się program.