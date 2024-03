Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, że potrafi trenować niczym prawdziwy sportowiec. Na Instagramie celebrytki roi się od filmików z jej treningów i choć wielu czerpie z nich inspiracje, to inni już mają ich dosyć. Pod nowym filmikiem treningowym prezenterki roi się od komentarzy, a 45-latka chętnie odpowiada zgryźliwym internautom. O co poszło tym razem?

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan nie daje za wygraną

Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan trenuje na siłowni niczym prawdziwy sportowiec, czym chętnie chwali się na swoim Instagramie. Internauci byli zdumieni jej zapałem do treningów, a z czasem okazało się, że prezenterka przygotowuje się do swojego nowego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Rozenek podejmie się wyzwań rzucanych jej przez sześciu mężczyzn ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa i będzie chciała udowodnić, że kobiety w pełni dorównują mężczyznom w trudnych dyscyplinach sportowych. Ostatnio jednak było głośno o tym, że kontuzja może pokrzyżować plany Małgorzaty Rozenek, ale na szczęście tak się nie stało. 45-latka wróciła do intensywnych treningów i tym razem pochwaliła się treningiem na bieżni.

Długie spokojne wybieganie. Na tyle spokojne, że pięknie weszły dwa odcinki nowego serialu Formuła 1 drive to survive. Najlepszy serial sportowy świata — napisała Małgorzata Rozenek.

Wygląda na to, że wielu internautów ma już dość relacji z treningów na profilu Małgorzaty Rozenek i zaczynają otwarcie o tym pisać. Jedna z internautek pokusiła się o złośliwy komentarz, obok którego prezenterka nie przeszła obojętnie.

Do znudzenia ile można — napisała jedna z internautek

Do skutku, a to jeszcze długa droga — odpowiedziała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek Instagram @m_rozenek

To jednak nie był jedyny taki komentarz. W następnym pewna internautka zapytała, co prezenterce daje takie bieganie, a kolejna osoba doczepiła się do jej obuwia już po raz kolejny. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" stanowczo odpowiedziała:

Zobacz także

Jeżeli nie odpisuje Ci na to pytanie przez pierwsze 5 razy jak się nad moimi butami oburzałeś to chyba nie ma co drążyć? Może mi takie pasują? i nie ma co w to trenera mieszać — odpisała prezenterka.

A wy będzie oglądać nowy program Małgorzaty Rozenek "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek cała na czarno na prezentacji ramówki TVN zapowiada: "Pojawi się mój program"

Małgorzata Rozenek Instagram @m_rozenek