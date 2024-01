Odkąd Małgorzata Rozenek zniknęła z "Dzień Dobry TVN", wbrew pozorom, nie może narzekać na nudę. Większość czasu poświęca na różnego rodzaju sport, ale przy tym nie rezygnuje z pracy. Tym razem chciała pochwalić się kolejnym sukcesem, ale część internautów raczej nie podzieliła jej entuzjazmu.

Reklama

Internauci drwią z Małgorzaty Rozenek

Chociaż mogłoby się wydawać, że po tym, jak Małgorzata Rozenek musiała opuścić studio "Dzień Dobry TVN", jej życie mocno zwolni, stało się coś zupełnie odwrotnego. Celebrytka zaczęła regularnie relacjonować w sieci, jak wyciska siódme poty na siłowni, a od niedawna pokazuje również, jak trenuje na rowerze czy basenie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Instagram@r_majdan

Zobacz także: Małgorzata Rozenek wróciła do „Dzień dobry TVN”. „Porwałam się na coś, co jest ekstremalnie trudne”

Obecnie znaczną część codziennego grafiku Małgosi wypełniają różnego rodzaju treningi, ale mimo to i tak znajduje czas dla najbliższych czy... pracy. Co prawda o tej drugiej kwestii mówi dość niewiele, jednak stara się przemycać drobne smaczki, a niedawno zapowiedziała również, że przygotowuje się do czegoś naprawdę dla niej ważnego. Tym razem natomiast obwieściła, że odniosła kolejny sukces.

Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci filmik, na którym odbiera nowiutkie auto z salonu. Przy okazji ogłosiła, że została ambasadorką jednej z czołowych marek samochodów.

Niesamowicie się cieszę, że wyruszam razem z nimi w podróż

Reklama

Na pierwsze komentarze nie trzeba było długo czekać, ale pośród tych pozytywnych, pojawiło się także kilka uszczypliwych. Niektórzy odbiorcy zadrwili z Małgosi, twierdząc, że została ambasadorką marki samochodowej, chociaż sama rzadko kiedy wsiada za kierownicę. Wbili też szpilę Radosławowi Majdanowi, uznając go za "szofera żony".

Ale jak to się stało, że ambasadorem została Pani, która nie jest kierowcą? Mimo że ma prawko, to ona przecież nie jeździ

Nawet nie wyjechała sama z salonu na potrzebę reklamy, tylko widać Radzia za kierownicą

Może szybciej będzie wymienić, czego ambasadorką nie jesteś

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Instagram@m_rozenek