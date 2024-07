1 z 20

Wczoraj odbył się finał trzeciej edycji "The Voice of Poland". Podczas decydującego koncertu na żywo nie brakowało emocji. Ostatecznie zwycięzcą został Mateusz Ziółko z drużyny Marii Sadowskiej, który pokonał tym samym Ernesta Staniaszka, Arka Kłusowskiego i Jagodę Kret. Zobacz: Mateusz Ziółko wygrał "The Voice"

Na scenie oprócz finalistów wystąpiły gwiazdy specjalne. Były nimi trenerki z poprzednich edycji show: Kayah, Ania Dąbrowska, Justyna Steczkowska i Patrycja Markowska. Oprócz nich show w swoim stylu dała Natalia Sikora. Ze swoimi podopiecznym zaśpiewali również wszyscy trenerzy.

Zobaczcie, co działo się w finale "The Voice 3":