Anna Lewandowska jako "bad girl"? Okazuje się, że nawet żona Roberta Lewandowskiego jest ciekawa, jak wyglądałaby w tatuażach od stóp do głów. Na chwilę więc odrzuciła codzienny look, by sprawdzić się w nowym wydaniu. Jak wyszło? Oceńcie sami Anna Lewandowska pochwaliła się tatuażami. Szczególnie zaskakuje ten nad okiem Anna Lewandowska uwielbia eksperymentować ze stylami. Fani uwielbiają trenerkę w wersji sportowej na co dzień, ale także w eleganckich sukienkach od najlepszych projektantów, które Lewandowska zakłada z okazji wyjątkowych wydarzeń. Tym razem jednak trenerka postawiła na tatuaże! Gwiazda zdecydowała się wypróbować nowy filtr na Instagramie i voila! O to zupełnie nowa Anna! Zobacz także: "Królowe życia": Adrianna Eisenbach trafi do księgi rekordów Guinnessa? Trzeba przyznać, że filtr jest dość szalony, bo malunki pokrywają niemal całe ciało gwiazdy. A Annie Lewandowskiej w takim wydaniu jest naprawdę świetnie! Choć z pewnością trenerka nie zdecydowałaby się na takie rozwiązanie w rzeczywistości, to może przemyśli, chociażby jeden, symboliczny tatuaż? Jak myślicie, Annie Lewandowskiej pasują tatuaże i wygląd "bad girl'? Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała uroczy poranek z córkami. Fani: "Ale że słodycze z rana?" Anna Lewandowska nie nosi się w określonym stylu. Gwiazda kocha tak samo dresy i ubrania sportowe, jak i obcisłe sukienki, czy bardzo modne duże garnitury. Na co dzień z kolei Anna Lewandowska stawia na bardzo uniwersalny styl, czasem bardzo rockowy! Trzeba przyznać, że w każdym wydaniu gwiazda wygląda olśniewająco!