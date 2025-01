Monika Chwajoł zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Jej barwna osobowość oraz luksusowy styl życia szybko zyskały sympatię widzów. Choć jej przygoda z programem była stosunkowo krótka, Monika nadal utrzymuje kontakt z fanami poprzez media społecznościowe, gdzie dzieli się swoimi sukcesami i wyzwaniami życiowymi. Teraz poinformowała fanów o śmierci swojego taty. Ten wpis łamie serce...

12 stycznia 2025 roku Monika Chwajoł zamieściła na Instagramie emocjonalny post, w którym poinformowała o śmierci swojego ukochanego ojca. Wspomniała, że zaledwie kilka dni wcześniej czuła się szczęśliwa i pełna nadziei. Jednak jej radość została brutalnie przerwana tragiczną wiadomością:

Monika Chwajoł niedawno przeszła zabieg medycyny estetycznej i jak sama twierdzi była bardzo szczęśliwa i naładowana pozytywną energią. Niestety jej radość nie trwała zbyt długo:

8 stycznia przeszłam zabieg na twarz, a 9 stycznia opuściłam placówkę, będąc szczęśliwa, pełna nadziei. Wracając do domu, zrobiłam zdjęcia i nagrałam filmik, aby pokazać wam, że wszystko jest w porządku. Jednak życie napisało inny scenariusz

W emocjonalnym poście Monika podzieliła się wspomnieniami o swoim ojcu oraz planami, które mieli wspólnie zrealizować. Wspomniała o marzeniach taty związanych z wnukami, jego pragnieniu zobaczenia ich na studiach, a także chęci odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, mimo obaw przed długim lotem.

Był taki wesoły i szybki jak zawsze. Wierzyłyśmy, że się uda, bo przecież mieliśmy plany. Tata chciał zobaczyć wnuczki na studiach, marzył, że wnuczek kupi pierwsze mieszkanko, chciał odwiedzić mnie w USA, choć perspektywa długiego lotu go przerażałaCieszył się, że wnuczka zdała prawo jazdy i żartowaliśmy, że będzie go wozić do kościoła. Nie dokończył gry w karty z siostrą. Życie jest jednak przewrotne i potrafi brutalnie sprowadzić człowieka na ziemię, kiedy zbyt bardzo się cieszymy

