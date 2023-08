Po porodzie Maja Hyży szybko wróciła do pracy i zaczęła pojawiać się na imprezach branżowych. Jeszcze będąc w ciąży, gwiazda bez kompleksów prezentowała krągłości na ściankach i tak jest również teraz, kilka miesięcy po narodzinach jej córki. Ostatnio Maja Hyży wybrała odważny garnitur, od którego trudno oderwać wzrok. Gwiazda śmiało odkryła dekolt i sprowokowała internautów do dyskusji. Maja Hyży odsłania dekolt w czerwonym garniturze jak Georgina Rodriguez Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o kryzysie w małżeństwie Mai Hyży . Gwiazda przełożyła ślub z partnerem, co wywołało spekulacje mediów. Świeżo upieczona mama rozwiała już jednak wszelkie wątpliwości i zapewniła, że miłość w jej związku kwitnie w najlepsze. Zobacz także: Maja Hyży przekłada ślub! Co z kupnem mieszkania? "Ceny w Warszawie są zabójcze" [WYWIAD] Ostatnio Maja Hyży pojawiła się na uroczystej premierze filmu o Annie Przybylskiej . Znana ze swoich odważnych stylizacji gwiazda nie zawiodła i tym razem. Postawiła na jaskrawoczerwony garnitur, do którego dobrała spodnie z połyskującego materiału i szpilki w tym samym kolorze. Później celebrytka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym dodatkowo odsłoniła dekolt. Postanowiła wywołać dyskusję wśród internautów, zadając prowokacyjne pytanie. To jak w końcu? Z Kopciucha w sexy Mamuśkę. Wypada czy nie? - zapytała. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maja Hyży (@majahyzy) Po komentarzach widać, że stylizacja bardzo spodobała się jej fankom. Choć pojawiły się pewne głosy...