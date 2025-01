Monika Chwajoł poddała się kolejnym zabiegom i tym razem postawiła na operację plastyczną. Jak sama twierdzi, w pewnym wieku medycyna estetyczna nie daje już rady i warto sięgnąć po "mocniejsze" metody poprawy urody. O wszystkim opowiedziała na swoim Instagramie, a fani z zaciekawieniem czytali o jej odczuciach.

Monika Chwajoł z "Królowych życia" przeszła kolejną operację plastyczną

Nie od dziś wiadomo, że celebrytki i osoby rozpoznawalne często inwestują w zabiegi medycyny estetycznej. Wiele polskich gwiazd przyznaje się do tego bez ogródek, inne skrywają te informacje, ale fani i tak dostrzegają zmiany w ich wyglądzie. Znana z "Królowych życia"- Monika Chwajoł nigdy nie kryła, że kocha zabiegi medycyny estetycznej i oficjalnie się do wszystkich przyznaje. Teraz postawiła na kolejne zmiany w wyglądzie i pokazała, nagrania i zdjęcia w licznych opatrunkach. Na co zdecydowała się Monika?

Powiem szczerze, w pewnym wieku medycyna estetyczna przestaje przynosić zauważalne efekty. Można próbować, ale to często tylko wyszczupla portfel, a z grawitacją nie da się wygrać zabiegami estetycznymi. Właśnie dlatego świadomie wybrałam chirurgię plastyczną - mówiła Monika.

Dodatkowo wyjawiła, że nigdy nie zdecyduje się na nici liftingujące, ponieważ zmieniają rysy twarzy, a to nie jest jej cel!

Osobiście nigdy nie zdecyduję się na nici liftingujące – nie chcę, by coś takiego znalazło się pod moją skórą. Nie używam też kwasu hialuronowego na twarz, ponieważ uważam, że zmienia naturalne rysy, które są częścią mojego dziedzictwa i uroku

Monika z "Królowej życia" zdecydowała, że pozbędzie się "chomików" i jedynym słusznym rozwiązaniem było poddanie się operacji plastycznej w profesjonalnej klinice.

Ten zabieg skutecznie poprawia owal twarzy, szczególnie w dolnej części, co było moją największą bolączką – tzw. 'chomiki'. Wiem, że zabieg da mi oczekiwany efekt, nie musząc maskować tego konkretnym makijażem, a efekty będą naprawdę naturalne. - dodała Monika.

Jaki jest koszt zabiegu, na który zdecydowała się Monika Chwajoł z "Królowych życia"?

Wiadome jest, że operacje, zabiegi i poprawki urody niosą za sobą niemałe koszta. Portal ShowNews policzył, że zabieg, na który zdecydowała się Monika Chwajoł kosztował około 75 tysięcy złotych. Sam lifting twarzy to koszt 60 tysięcy, a dodatkowo gwiazda TTV podjęła się poprawy swoich ust poprzez wycięcie skóry pomiędzy nosem a ustami. Ten zabieg to koszt około trzech tysięcy i wraz ze znieczuleniem należy wydać właśnie 75 tysięcy. W przypadku Moniki operacja była darmowa, ponieważ napisała na swoim Instagramie, że zabiegi zrobiła w ramach współpracy, co pozwoliło jej zaoszczędzić na kolejne zabiegi czy przyjemności! Fani nie mogą doczekać się efektu końcowego!

Czekam na efekt u Panj jestem ciekawa

Super sprawa , trzeba dbać o siebie. Czekam na efekty - rozpisują się fani.

