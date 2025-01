Karol Strasburger jest jednym z lepiej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Od 1994 roku prowadzi program "Familiada", z którym jest głównie kojarzony, jednak oglądać możemy go również w "Pierwszej miłości" czy "M jak miłość". 77-latek nie bryluje raczej w blasku fleszy i sporadycznie udziela wywiadów. Tym większe poruszenie wywołał jego ostatni wpis na Instagramie.

W sierpniu tego roku Karol Strasburger i Małgorzata będą świętować 6. już rocznicę ślubu. Z początku para nie cieszyła się zbytnio aprobatą ze strony opinii publicznej, głównie przez sporą, bo wynoszącą aż 37 lat, różnicę wieku. Szerokim echem odbił się również fakt, że prezenter z żoną powitali na świecie córeczkę, gdy on miał 72 lata. Zarówno Strasburger, jak i jego ukochana, nie mają w zwyczaju królować na salonach i opowiadać o swoim życiu na forum. Tym razem zrobili wyjątek.

Prezenter opublikował na Instagramie efekty sesji zdjęciowej z Małgorzatą, a pod nimi zdradził m.in., dlaczego na próżno wypatrywać ich na imprezach branżowych czy w programach telewizyjnych.

Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces ale bez szczególnej atencji. Uważamy, że dotąd nasza nietuzinkowa historia jest już opowiedziana na tyle, na ile chcieliśmy się nią wcześniej podzielić, także w zakresie ważnego tematu społecznego

W obszernym wpisie Karol Strasburger podkreślił, że dobro rodziny, a w szczególności córeczki, jest dla nich priorytetem. Cenią sobie spokój, dlatego, choć nie ukrywają się całkowicie przed światem, wolą skupiać się na tym wszystkim, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich domu. Prezenter wspomniał również o początkach związku z Małgorzatą, przyznając, że choć nie był to dla nich łatwy czas, finalnie przyniósł im ogromne szczęście.