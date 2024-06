Jakub Tolak od kilku dni przebywa w szpitalu, a w Dzień Ojca opublikował krótkie nagranie prosto ze szpitalnego łóżka. Aktor zwrócił się do swojej dwuletniej córeczki. Nagranie Jakuba Tolaka, ale również wpis jego żony poruszyły internautów. Pojawiło się mnóstwo komentarzy ze wsparciem.

Jakub Tolak zdobył ogromną popularność i sympatię widzów dzięki roli w serialu "Klan". Niestety, po jakimś czasie zrezygnował z występowania w hicie TVP, a kilka lat temu porzucił aktorstwo i razem ze swoją partnerką ruszył w wielką podróż kamperem po świecie. W 2021 roku okazało się, że Jakub Tolak wziął ślub, a rok później na świecie pojawiło się pierwsze dziecko aktora i jego ukochanej żony. Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że Jakuba Tolaka czeka poważna operacja. Wyszło na jaw wówczas, że Tolak ma problemy z sercem.

Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest

mówił ostatnio w ''Dzień Dobry TVN''.