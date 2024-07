Grzegorz Krychowiak przeszedł do Paris Saint-Germain! To już oficjalne! Piłkarz pochwalił się transerem do nowego klubu na swoim Facebooku. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia, że po zakończeniu udziału Polski w Euro 2016, piłkarz pożegna się również ze swoim dotychczasowym klubem, czyli Sevillą. O przejściu Krychowiak od PSG mówiło się od jakiegoś czasu, a teraz to stało się faktem!

Cena transferu Grzegorza Krychowiaka do Paris Saint-Germain

Ile Prayżanie zapłacili za zakup Grzegorza Krychowiaka? Na razie oficjalnie nie została podana żadna kwota. Wiadomo jednak, że chodzi o ogromne kwoty. Jak podał "Przegląd Sportowy", Krychowiak mógł zostać kupiony za 28 milionów euro! Kontrakt został zawarty na 5 lat. Polski piłkarz chce, aby wszystkie szczegóły zostały ustalone jak najszybciej, aby mógł wyjechać na urlop i odpoczać po Euro 2016. Jeśli kwota tranferu potwierdzi się, oznacz to będzie, że Grzegorz Krychowiak został właśnie najdroższym polskim piłkarzem w historii! W sobotni wieczór na profilu piłkarza pojawiało się zdjęcie ze wspólnego świętowania z jego ukochaną Celią Jaunat. Teraz wyjaśniło się, co świętowali!

Grzegorz Krychowiak o przejściu do Paris Saint-Germain

W pierwszym wywiadzie po transferze, Grzegorz Krychowiak zdradził, że w decyzji o przejściu do PSG uwzględnił również zdanie swojej dziewczyny Celii. Czyż to nie urocze?

Zawsze podejmuję decyzje, patrząc tylko na aspekty czysto piłkarskie. Reszta jest drugorzędną sprawą. Choć nie ukrywam, że jest to piękne miasto, które Celii i mi bardzo odpowiada. Zapewniam jednak, że nawet takie miejsce jak Paryż nie zmieni mojego podejścia do futbolu - wszystko podporządkowuję piłce nożnej i to jest dla mnie najważniejsze - powiedział Grzegorz Krychowiak w "Przeglądzie Sportowym".

Gratulujemy!

Grzegorz Krychowiak pochwalił się transferem do PSG. Gratulujemy!

Już wiemy, że podczas wczorajszej kolacji z ukochaną Grzegorz świętował nie tylko powrót z Euro 2016, ale również coś jeszcze. ;)