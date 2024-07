Środowy mecz Polaków z Argentyną wywołał ogromne emocje wśród WAGs. Kibice do ostatniej minuty nie byli pewni, czy nasza reprezentacja awansuje z grupy na mundialu w Katarze. Jeszcze większe napięcie może towarzyszyć im w niedzielę, 4 grudnia. Nasza kadra powalczy z Francją o ćwierćfinał. Jak tylko okazało się, że to Trójkolorowi będą kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych, żona Grzegorza Krychowiaka otrzymała mnóstwo wiadomości od internautów. Celia nie będzie trzymała kciuków za męża?!

Żona Grzegorza Krychowiaka zdradziła, jakiej drużynie będzie kibicowała w meczu Polska — Francja

Ukochana Grzegorza Krychowiaka jest jedną z nielicznych WAGs, które nie pochodzą z Polski. Nasz reprezentant poznał Celię w luksusowym sklepie. Wybranka, z którą ożenił się w 2019 roku, urodziła się we Francji. Nic dziwnego, że gdy okazało się, że Trójkolorowi są rywalem naszej kadry, internauci chcieli się dowiedzieć, komu będzie kibicowała.

Instagram @celiajaunat

Celia Krychowiak przyznała na InstaStories, że dostała już trochę pytań w związku z nadchodzącym meczem. Kibice są ciekawi, co wygra: przywiązanie do ojczyzny, czy miłość do męża?

Otrzymałam pytania o to, której drużynie będę kibicowała w następnym meczu... - napisała.

Zawsze [przyp. red. - kibicuję] Polsce! - dodała.

Na dowód tego, że kibicuje reprezentacji Polski, opublikowała zdjęcie swoich wcześniejszych komentarzy. W jednym z nich napisała: "Brawo, Polska! Dawaj!".

Instagram/celiajunat

Biało-Czerwoni będą mogli znów liczyć na duże wsparcie. W środę Anna Lewandowska z Klarą na rękach kibicowała reprezentacji w starciu z Arabią Saudyjską, a teraz z pewnością wszyscy będą trzymać kciuki za naszych piłkarzy w meczu Polska - Francja.

