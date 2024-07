Grzeogrz Krychowiak udzelił pierwszego wywiadu po meczu z Portugalią. Piłkarz ocenił grę naszych piłkarzy i podzielił się przemyśleniami na temat zakończonej już przygody Polaków z Euro 2016. Krychowiak wypowiedział się na łamach portalu Sport.pl. Nie krył niezadowolenia z odpadnięcia Polski z turnieju. Co jego zdaniem przyczyniło się do takiego obrotu sprawy?

Jeszcze nie rozpamiętywaliśmy wspólnie tego co się stało. Nie wyszło i niedosyt jest ogromny. My mieliśmy naprawdę wielkie ambicje. I został nam niesmak po Portugalii. Mieliśmy możliwość powalczyć o lepszy wynik, były okazje. Nie przegraliśmy tego ćwierćfinału z zespołem, który nas stłamsił, zdominował. Przegraliśmy o centymetry. Trochę więcej świeżości, trochę więcej ryzyka i moglibyśmy ten mecz rozstrzygnąć przed karnymi. Zresztą, już nie pamiętam, kiedy ostatnio ktokolwiek nas stłamsił - powiedział Grzegorz Krychowiak.

Na szczęście z porażki udało się wyciągnąć naukę, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Już wkrótce naszych piłkarzy czekają eliminacje do mistrzostw świata. Krychowiak zapewnia, że zespół jest na nie gotowy.

Nauczyliśmy się grać z najsilniejszymi, mecze z Niemcami są najlepszym dowodem. Coś po tym ćwierćfinale uwiera, a jednocześnie jest do czego wracać: ten turniej pokazał nam, jak wiele już wypracowaliśmy, że szliśmy w dobrym kierunku. To dużo. Plusów jest więcej niż minusów. Zawsze po takich turniejach słychać było: zakończył się jakiś etap. I ruszała budowa od podstaw. A tutaj nic się nie zakończyło. Jesteśmy gotowi do eliminacji mundialu - dodał piłkarz.