Prawie miesiąc temu Gosia Andrzejewicz została mamą. Na świecie pojawił się wówczas synek piosenkarki - Mateusz. I chociaż wszyscy zastanawiali się wówczas, na jak długo celebrytka zniknie z show-biznesu, aby poświęcić się macierzyństwu, to Gosia Andrzejewicz już tydzień po porodzie pokazała się na scenie. Piosenkarka wystąpiła w krótkiej czerwonej sukience na 4. Festiwalu Ziemi Przemyskiej. Zobacz: Gosia Andrzejewicz tydzień po porodzie zagrała koncert! Jak wyglądała? ZDJĘCIA

Świeżo upieczona mama udzieliła również wywiadu, w którym znowu zaskakuje. Gosia Andrzejewicz w rozmowie z „Twoim Imperium" zdradziła co jest dla niej ważne. Okazuje się, że jest to zdrowa żywność i... pieniądze!

- Interesuje mnie, jak różne substancje wpływają na organizm człowieka, czego powinno się unikać, a co jeść. Staram się zgłębiać tajniki zdrowego stylu życia. Poza tym kolekcjonuję zapachy, mam słabość do dobrych perfum. Jeśli chodzi o pieniądze to są dla mnie istotne, ponieważ - nie oszukujmy się - dzisiejszy świat rządzi się dość surowymi regułami.