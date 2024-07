Wczoraj odbyła się radiowa premiera nowego singla Edyty Górniak - "Your High", zapowiadającego ósmą płytę artystki. Fani dość długo czekali na nowy utwór wokalistki, który już teraz ma szansę stać się wakacyjnym hitem. Dla gwiazdy jest to przełomowy moment, gdyż podpisała także kontrakt z nową wytwórnią fonograficzną. Przypomnijmy: To będzie przebój wakacji. Mamy nowy hit Edyty Górniak

Dziś Górniak gościła na kanapach Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o przygotowaniach do premiery piosenki. Mogliśmy także zobaczyć fragmenty teledysku. Edyta zdradziła również, że wydanie nowego albumu przewiduje na jesień. "Your High" ma być przedsmakiem tego, co usłyszymy już niebawem:

To jest pierwsza odsłona muzyczna mojej ósmej płyty, której mam nadzieję, premiera odbędzie się na jesieni. Na płycie są różne numery, na różne okoliczności naszych serc, natomiast na okres wakacji i lata wybrałam utwór słoneczny, romantyczny. Nie jest to ballada wzruszająco - przejmująca, nie jest to ten moment. Po raz pierwszy pokazaliśmy dziś fragmenty teledysku, który był kręcony w Stanach Zjednoczonych - mówiła Edyta

Kinga Rusin postanowiła jednak odejść od tematu muzyki i zapytała artystkę o ślub:

Rzadko mamy okazję Cię tu gościć. Więc ja, niestety, muszę z Tobą poplotkować. Czy będzie ślub? - zapytała Rusin

Edyta była zaszokowana tym pytaniem:

Edyta: A czy już skończyliśmy temat mojego utworu premierowego?

Kinga: Taaak!

Edyta: Dosyć szybko. Trochę zaskoczona jestem tym pytaniem.

Kinga: Słuchaj, pytanie można zadać każde, odpowiedź może być różna.

Edyta: To ja pozostanę przy temacie muzycznym jeśli mogę.

Na chwilę zrobiło się gorąco, jednak dalsza rozmowa przebiegła w miłej atmosferze. Naszą uwagę zwróciła również nowa fryzura Edyty, która zdecydowała się na modne wygolenie boku. Taki rockowy styl zdecydowanie jej pasuje.

