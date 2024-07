Edyta Górniak od dłuższego czasu zapowiadała premierę singla "Your High". Początkowo mieliśmy go usłyszeć jesienią ubiegłego roku, niestety plany zostały pokrzyżowane przez udział wokalistki w programie "The Voice", a potem przez śmierć jej byłego managera Wiktoa. Również sylwestrowa premiera musiała zostać odwołana z powodu warunków technicznych, które nie spełniły wymagań diwy. Dopiero wiosną tego roku wszystko zaczęło się powoli klarować, a do mediów trafiały kolejne informacje z szykowanym przez nią materiałem. Przypomnijmy: Górniak nagrała nowy teledysk za granicą! Wiemy gdzie

Oczekiwania fanów zostały nagrodzone przed chwilą. Do sieci trafił bowiem nowy singiel Górniak "Your High". O samej premierze już wczoraj wieczorem poinformowała sama gwiazda, zamieszczając wpis na Facebooku. Przy okazji pochwaliła się nawiązaniem współpracy z jedną z największych wytwórni w Polsce, Universal Music Poland.



To niezwykły i ważny czas w moim życiu. Pracowity niemiłosiernie i nie mniej ekscytujący. Przypomnijmy.... Nie wyszedł we wrześniu, bo podjęłam "Voice". W listopadzie odszedł Wiktor.. Nie był to czas właściwy na świętowanie. Miał wyjść w sylwestra... no cóż.. hmm powiedzmy że "temperatura była wtedy za niska" Ostatecznie mamy maj kolejnego roku i ... jakby to powiedzieć.. Premiera Nowego utworu - już DZIŚ. Na pierwszą odsłonę, zapowiadającą mój 8 Album, wybrałam utwór słoneczny. Wakacyjny, romantyczny... - czytamy.

Premiera singla i nowy kontrakt pozwalają mieć nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli kupić całą płytę Edyty. Jak wam się podoba jej nowy singiel?

A oto trailer teledysku:

