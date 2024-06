Ania i Robert Lewandowscy raczej nieczęsto udzielają wywiadów. Nic więc dziwnego, że gdy już się to dzieje, dziennikarze starają się wypytać ich absolutnie o wszystko. Niespodziewanie jednak Monika Olejnik postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję i przy okazji rozmowy z piłkarzem, wbiła szpilę jego żonie! Co on na to?

Reklama

Monika Olejnik zadrwiła z Ani Lewandowskiej. Co na to Robert?

Ostatni czas dla Lewandowskich jest naprawdę intensywny. Niedawno Ania zakończyła swój obóz, realizuje kolejne projekty, a poza tym opiekuje się dwiema córeczkami. Robert z kolei w pocie czoła przygotowuje się do Euro 2024, bo mecz Polski zbliża się wielkimi krokami. Mimo to udało mu się znaleźć chwilę na udział w programie Moniki Olejnik "Kropka nad i".

instagram.com/annalewandowska

Podczas rozmowy poruszyli wiele istotnych wątków, jak chociażby hejt, z którym Lewandowscy zmagają się już od dawna. W ostatnim czasie szczególnie dotyka on Anię Lewandowską, a w rozmowie z nami w tej sprawie wypowiedziała się nawet Małgorzata Rozenek, komentując aferę wokół koleżanki. Tymczasem w "Kropce nad i" Robert jasno dał do zrozumienia, że stara się nie przejmować obraźliwymi komentarzami.

Ja podchodzę z mega dystansem, bo wiem, że wszystkich ludzi nie uszczęśliwię, nie wszystkie osoby zadowolę, to nie jest mój problem, to jest ich problem

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Na koniec rozmowy dziennikarka postanowiła wręczyć Robertowi Lewandowskiemu drobny upominek. Nie od dziś wiadomo, że jego żona kładzie ogromny nacisk na zdrowe żywienie i w swoim domu nie podaje produktów przetworzonych, zawierających gluten czy biały cukier. Nierzadko jest to obiektem drwin i uszczypliwości, a internauci przekornie dają znać, że "współczują Robertowi". Jak się okazało, współczuła mu również Monika Olejnik, która zdecydowała się podarować mu... czekoladę, przy okazji wbijając "szpilę" Annie:

Wiem, że Ania nie pozwala ci jeść słodyczy, ale ja mam dla ciebie czekoladkę

Co ciekawe, cała sytuacja rozbawiła piłkarza i ten, zamiast wybronić żonę, odparł jedynie z uśmiechem:

Zobacz także

Jeśli czarna czekolada, to chętnie

Myślicie, że Ani się to nie spodoba?

Reklama

Zobacz także: Tańce Lewandowskiej z przystojniakami oburzają fanów Roberta? Borek nie wytrzymał: "Chory świat"