Już 20 maja na sklepowych półkach ukaże się druga książka Karoliny Korwin Piotrowskiej zatytułowana przewrotnie "Ćwiartka raz". Dziennikarka od początku zapewniała, że nie będzie to kontynuacja wydanej przed roku "Bomby", ale zupełnie nowe wydawnictwo. Korwin zaproponuje czytelnikom subiektywne podsumowanie ostatnich 25 lat w mediach, kulturze i show-biznesie. Przypomnijmy: "Moja książka będzie jak dobry seks"

Premiera zbliża się już wielkimi krokami, a tygodnik "Wprost" opublikował przedpremierowo fragmenty drugiego dziecka Karoliny. Po lekturze tych zajawek wiadomo już jedno - znów będzie gorąco! Wśród dostępnych cytatów Korwin bierze pod lupę m.in. pierwszą edycję Big Brothera, medialny ślub Krzysztofa Ibisza i przełomowy dla polskiego show-biznesu wywiad Edyty Górniak. Niestety, diwa nie będzie raczej zadowolona z tego, co napisała o niej dziennikarka, szczególnie, że pokusiła się o zestawienie jej osoby z Michałem Wiśniewskim i Dodą, za którymi Edyta raczej nie przepada.



W ostatnim numerze "Vivy!" w 1999 r. ostra zapowiedź mentalnej masakry mediów i narastającej chorobliwej głupoty naszych gwiazd w nowym stuleciu - Edyta Górniak topless na okładce, uśmiecha się uroczo, a w środku masakruje publicznie byłych narzeczonych - Piotra Kaśkę i Roberta Kozyrę - w sposób, który zapiera dech w piersiach. Fotografuje Marcin Tyszka. Zdjęcia są przepiękne, Tyszka zna się na rzeczy, ale tekst to epokowy hard core. Dopiero teraz widać, że to nie Michał Wiśniewski, nie Doda byli medialnymi pionierami w chamskim wylewaniu na swoich byłych ton szlamu, ekshibicjonistycznym i żenującym gmeraniu w swoim życiu intymnym na łamach. Pionierką w tej dziedzinie była już w 1999 r. Edyta Górniak. Oby nie było tak, że tym głównie zapisze się w historii - czytamy we fragmencie "Ćwiartka Raz" opublikowanym we "Wprost".