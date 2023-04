To już oficjalne, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą, a tymczasem internauci zauważyli zaskakujący komentarz pod rodzinnym zdjęciem Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, którzy świętowali urodziny tancerza, jeszcze przed rozstaniem. To zdjęcie skomentował dziennikarz TVP. Maciej Kurzajewski nie tylko złożył życzenia byłemu mężowi Katarzyny Cichopek, ale dodał też zaskakujące określenie i oznaczył Marcina Hakiela... Tak Maciej Kurzajewski nazwał Marcina Hakiela! Po miesiącach spekulacji Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą i świętowali 40. urodziny prowadzącej "Pytanie na śniadanie" w Izraelu. Zdjęcia pary wywołały w mediach społecznościowych prawdziwą burzę, a emocje podsyciły wyznania Pauliny Smaszcz. Marcin Hakiel zdecydował się zdystansować wobec afery wokół związku jego byłej żony i cieszy się swoim szczęściem u boku nowej partnerki, a tymczasem internauci zwrócili uwagę na dość zaskakujący fakt. Okazuje się, że Maciej Kurzajewski dość aktywnie komentował zdjęcia Katarzyny Cichopek nawet wtedy, kiedy była jeszcze w związku z Marcinem Hakielem . Dziennikarz TVP złożył nawet życzenia byłemu mężowi swojej partnerki i nazwał go... zuchem, a w komentarzu nawet oznaczył Marcina Hakiela. Najlepszego urodzinowo dla Zucha @marcinhakiel Zobacz także: Ksiądz gorzko o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "I on rozbił małżeństwo, i ona..." Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie kryją się już ze swoim uczuciem i jak informuje serwis wirtualnemedia.pl nadal będą wspólnie prowadzić "Pytanie na śniadanie". W związku z tym, że pomiędzy Katarzyną Cichopek, a Maciejem Kurzajewskim nie ma zależności służbowych, a wydania, które prowadzą widzowie chętnie oglądają, nie ma powodu, aby z racji ich...