2 października 2024 roku media obiegła informacja, że Doda i Dariusz Pachut rozstali się po ponad dwóch latach związku. Nic więc dziwnego, że fani zaczęli śledzić profil wokalistki w mediach społecznościowych z nadzieją, że gwiazda w jakiś sposób odniesie się do tych doniesień. I właśnie na InstaStories Dody pojawiło się nowe nagranie, jednak piosenkarka postanowiła konsekwentnie nie komentować medialnych rewelacji nt. jej życia prywatnego. Zamiast tego w roli głównej możemy usłyszeć mamę wokalistki, która nagrała swojej córce ważną wiadomość. Reakcja Dody mówi sama za siebie!

O rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta mówią dziś wszyscy. Smutne doniesienia mediów oficjalnie potwierdził w swoim oświadczeniu były już partner wokalistki. Wielu wielbicieli gwiazdy czekało również na reakcję piosenkarki, jednak jej menagement szybko dał fanom i mediom do zrozumienia, że na komentarz ze strony Dody w tej sprawie raczej nie ma co liczyć.

Tymczasem Doda kilka godzin po tym, jak media obiegła informacja o jej rozstaniu z Dariuszem Pachutem zamieściła nowe nagranie, na którym możemy usłyszeć... jej wspaniałą mamę, Wandę! Piosenkarka postanowiła udostępnić swoim fanom wiadomość głosową, którą otrzymała od mamy, a pani Wanda jak zwykle skradła serca internautów. Tym razem mama wokalistki zasypała swoją córkę lawiną komplementów na temat jej perfumetek.

No Dorotko chciałam Ci powiedzieć, że bardzo ładnie przyszła opakowana Twoja perfumetka, bo zamówiłam. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało teraz, więc powiem Ci, że śliczne z tą złotą nakrętką. Bardzo fajny jest ten atomizer, idealnie wiesz, funkcjonuje. Było przepięknie zapakowane. Jeśli wszystkim tak pakują, to naprawdę jest fajnie

- mówi mama Dody na wspomnianym nagraniu