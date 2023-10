Edyta Górniak wystąpiła podczas 2. dnia Polsat SuperHit Festiwalu. Pomiędzy piosenkami poruszyła temat rozwodu, który w 2010 roku wzięła z Dariuszem Krupą, z którym doczekała się syna Allana.

Nie można się do niczego i nikogo przywiązywać, jeśli tak będziemy robić, będziemy cierpieć.

Co jeszcze powiedziała?

Podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwalu pojawiła się plejada gwiazd. Podczas koncertu m. in. Golec uOrkiestra świętowała swoje 35-lecie na scenie, a Alicja Majewska otrzymała Bursztynowego Słowika. Trudno było oderwać wzrok od Michała Szpaka, który zaskoczył lateksową kreacją. Gwiazdą wieczoru była również Edyta Górniak, która wykonała dwa utwory. Tuż po pierwszej piosence zwróciła się do publiczności, wspominając swój rozwód, który przeżyła 13 lat temu:

Jeśli ktoś z was przechodzi właśnie ten moment, chciałam was utwierdzić, że wszystko można przetrwać i odbudować wszystko jeszcze piękniejsze ten utwór, który śpiewałam przed chwilą naprawdę był, zaśpiewałam to 13-14 lat temu w telewizji Polsat, był szalenie trudnym momentem ale na szczęście są różne utwory i różne etapy w życiu, nic się nie zatrzymuje na stałe.