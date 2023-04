Dziennikarka „ Vanity Fair ” spędziła z (jeszcze wtedy) Bruce'em Jennerem wiele godzin, starając się zrozumieć, co myśli i czuje ojczym Kim Kardashian (drugi mąż jej matki Kriss Jenner) podczas swojej przemiany w kobietę. W efekcie powstał niezwykły tekst i piękna sesja autorstwa Annie Leibovitz w ostatnim numerze „Vanity Fair”, w ktorym po raz pierwszy Bruce Jenner prezentuje się po metamorfozie jako Caitlyn Jenner . Przeczytajcie szczerze i poruszające wyznania Caitlyn Jenner z „Vanity Fair”. Popieracie jej decyzję? Dlaczego zdecydowała się na przemianę z mężczyzny w kobietę i to na oczach milionów ludzi: Wyobraziłam sobie, że leżę na łożu śmierci. Wtedy do mnie dotarło, że nie chcę tej tajemnicy zabierać ze sobą do grobu, nie chcę w tej ostatniej chwili wyrzucać sobie, że nie poradziłam sobie ze sobą i spaprałam swoje życie. O swoim życiu przed zmianą płci: Ogromny dyskomfort, że nie mogę być sobą, towarzyszył mi od rana do nocy. To było bardzo przygnębiające. Zdecydowałam się na tę zmianę, nie po to, żeby wzbudzać sensację, ale żeby móc żyć. O oszukiwaniu swojej żony Kriss Jenner: Moim największym błędem było to, że nie powiedziałem jej wystarczająco jasno, kim naprawdę jestem i co czuję. O przestawieniu się z bycia Bruce'em na bycie Caitlyn Jenner: Zdarzały mi się pomyłki. Np. będąc już kobietą, ubraną w damskie rzeczy i umalowaną, przedstawiłam się jako Bruce Jenner. Dopiero potem zdałem sobie sprawę, jak to wyglądało.