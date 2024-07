Od miesiąca na łamach magazynów o gwiazdach Edyta Górniak i Dariusz Krupa walczyli na argumenty w sprawie wykształcenia ich syna. Krupa chciał żeby Allan skończył publiczną szkołę w Milanówku, z kolei Górniak posłała chłopca do elitarnej szkoły dwujęzycznej. Jak donosi magazyn "Flesz", byli małżonkowie w końcu znaleźli porozumienie i wyjaśnili sobie prywatne sprawy. Krupa ostatecznie zgodził się by Allan kontynuował naukę w szkole wybranej przez Edytę.

Reklama

- Darek nie był początkowo zadowolony z pomysłu Edyty, bo ona go nie poinformowała o tym zmianach. Ale kiedy Allan z radością zaczął mu opowiadać o nowych kolegach, nauczycielach i ciekawych zajęciach obawy zniknęły - mówi "Fleszowi" znajoma Krupy.

Edyta ucieszyła się z faktu, że były mąż zaakceptował jej decyzję. Teraz dyskutują nad kolejną sprawą. Górniak chce żeby Allan zamieszkał z nią w tygodniu, a weekendy spędzał z ojcem.

Zobacz: "Albo Darek otworzy oczy, albo złożę pozew do sądu. Liczy się każdy dzień"

- Przecież mój syn gdy tylko będzie chciał, może spędzać czas z tatą również popołudniami, kiedy nie będzie miał zajęć czy zadań domowych. Chodzi tylko o spójność edukacji Allana i zasad jego wychowania. Porozumienie jest zawsze lepsze, niż rozstrzyganie spraw w sądach. Jesteśmy na dobrej drodze by i w tej kwestii dogadać się - mówi "Fleszowi" Edyta.

Darek nawet chce przeprowadzić się do stolicy by być bliżej syna. Od roku próbuje sprzedać willę w Milanówku, w której mieszkał z Edytą. Problem jednak w tym, że do dzisiaj para nie wyjaśniła sobie kto ma do niej prawa. Górniak włożyła mnóstwo pieniędzy w remont nieruchomości i jej utrzymanie.

- Mam nadzieję, że mój były mąż rozliczy się w końcu ze mną. Przez siedem lat to ja utrzymywałam naszą rodzinę - żali się Górniak.

Czy również w tej sprawie Edyta i Darek znajdą porozumienie. Życzymy żeby tak właśnie się stało, zwłaszcza, że Edyta ma za sobą traumatyczne wspomnienia. Przypomnijmy: "Oddałam mu decyzje, karierę i moje pieniądze!"

Zobacz także

Więcej na ten temat przeczytasz na łamach nowego numeru magazynu "Flesz". Już w sprzedaży!

Reklama

Przypomnijmy luksusy o które obecnie walczą Edyta i Dariusz: